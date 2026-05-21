‘Premio Granillo’: conferenza stampa di presentazione all’Oasi di Pentimele

Si svolgerà sabato 23 maggio 2026, alle ore 11.00, presso l’incantevole location dell’Oasi Club di Pentimele, a Reggio Calabria, la conferenza stampa di presentazione dell’ottava edizione del “Premio Sportivo Internazionale Oreste Granillo”, dedicato allo storico Presidente della Reggina.

L’evento nasce con l’obiettivo di commemorare la figura di Oreste Granillo, indimenticato dirigente sportivo e uomo delle istituzioni, che nel corso della sua vita è stato anche Sindaco di Reggio Calabria, Presidente regionale del CONI e consigliere federale. A lui è inoltre intitolato lo stadio cittadino.

Nel corso delle precedenti edizioni, il Premio ha ospitato illustri personalità del panorama sportivo nazionale e internazionale, tra cui Michele Uva, Beppe Marotta, Gabriele Gravina, De Laurentiis, Evelina Christillin, Gianluigi Buffon e Gianni Infantino.

Alla conferenza stampa prenderanno parte l’ideatore e organizzatore della kermesse, il giornalista Maurizio Insardà, il Presidente del CONI Calabria Tino Scopelliti, il Presidente del Comitato Regionale FIGC Saverio Mirarchi e lo storico dirigente della Reggina Franco Iacopino. Il prestigioso riconoscimento sarà realizzato dall’orafo G&B Spadafora, eccellenza dell’arte orafa italiana.