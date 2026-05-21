Cadi Futura, Martino: ‘Servono pubblico e gara perfetta. Nulla è impossibile’

"Vi aspettiamo. Venite, perché i ragazzi hanno bisogno del calore”

Un messaggio che è un misto di orgoglio, realismo e speranza. Mister Tonino Martino, allenatore della CADI Antincendi Futura, ha presentato così la sfida decisiva che attende la sua squadra, un appuntamento che profuma di impresa e che guarda lontano, verso la massima struttura della città metropolitana e oltre.

La posta in palio è altissima. “La novità è che questa partita si volge verso la massima struttura della città Metropolitana e non solo. Serve la gara perfetta. Però l’atteggiamento mai arrendevole dei miei ragazzi è noto, e servirà anche il pubblico delle grandi occasioni”.

Per Martino, essere arrivati fin qui è già un traguardo significativo. “Intanto è un lusso per la città questa partita. Con tutti gli scongiuri del caso, con tutto quello che c’è da fare, speriamo non sia l’ultima dell’anno. Noi ci proveremo, come abbiamo fatto fino ad oggi. Tante volte siamo caduti e altrettante ci siamo rialzati. Non vedo perché non possiamo farlo sabato alle ore 17”.

L’unica richiesta del mister è chiara e diretta: “L’unica cosa che posso chiedere a questa città è di venire a sostenerci. Più quanti siamo, meglio è per tutti. Speriamo la città risponda come è giusto che un palcoscenico così, una partita così, merita. Poi il campo dirà quello che dirà”.

La settimana di lavoro è stata preparata nei minimi dettagli. “Stiamo preparando la partita provando a fare un’impresa possibile per lo sport che pratichiamo, per la squadra che siamo. Nulla è impossibile in questa disciplina. Altrimenti non avrebbe senso nemmeno andare ad allenarsi. Noi ci dobbiamo credere, e ci crediamo veramente”.

Martino annuncia novità tattiche: “Vediamo di sistemare qualcosa, trovare altre soluzioni, imparare dagli errori fatti e cercare di non commetterne più. Conto tantissimo sulla voglia di rivalsa della squadra, della dirigenza, di tutto lo staff. In partite così bisogna lavorare tutti insieme in simbiosi”.

Il tecnico ha poi allargato il discorso all’intera città. “Serve Motta, Lazzaro, Reggio Calabria, tutti gli altri sport, tutti insieme. È l’unico appuntamento che c’è“.

E sulla prestazione promette battaglia: “L’unica cosa che posso promettere è che lotteremo su ogni pallone, ci sacrificheremo, cercheremo di fare l’impossibile. Speriamo di regalare una gioia magari un po’ inaspettata in questo momento, ma noi ci crediamo”.

Non manca un accenno tecnico sulle condizioni di gioco: “Buon cambio di campo, perché le spaziature sono diverse, e quella potrebbe essere una variabile impazzita. C’è tantissimo lavoro questa settimana”.

Infine, l’esempio concreto: “Abbiamo giocato a Giovinazzo davanti a 1000 persone, e quello ha dato una mano alla squadra di casa. Ora giochiamo in casa noi. Vi aspettiamo. Venite, perché i ragazzi hanno bisogno del calore”. Appuntamento a sabato alle ore 17 al Palattinà.