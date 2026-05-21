Reggio, riconsegnato alla comunità lo storico municipio di Pellaro – FOTO

È stato riconsegnato alla comunità lo storico municipio di Pellaro, edificio simbolo della memoria collettiva del territorio, restituito alla comunità dopo un importante intervento di recupero e rigenerazione finanziato con fondi comunitari. Alla cerimonia erano presenti il sindaco facente funzioni del Comune di Reggio Calabria Domenico Battaglia, gli assessori Paolo Brunetti, Lucia Nucera e Carmelo Romeo, i consiglieri Giovanni Latella e Giuseppe Marino, oltre ad Antonio Ruvolo e tanti cittadini.

“È particolarmente emozionante vedere rinascere questo spazio che rappresenta un luogo dell’anima per la comunità – hanno evidenziato gli amministratori nei vari interventi che si sono susseguiti – il municipio di Pellaro, realizzato nel 1912 dopo la tragedia del terremoto e del maremoto del 1908. Un palazzo che ha rappresentato un punto di riferimento per intere generazioni”.

L’edificio fu sede del Comune di Pellaro fino al 1928, anno della nascita della “Grande Reggio” durante il periodo fascista, diventando successivamente delegazione comunale. Nel corso degli anni ha ospitato numerosi servizi essenziali per la cittadinanza: dalla scuola al medico condotto, fino all’ufficio di collocamento.

“Nel 2014 – hanno ricordato gli amministratori – lo trovammo abbandonato a se stesso, stava cadendo a pezzi e non era agibile. Non avendo risorse di bilancio disponibili ci siamo rimboccati le maniche, abbiamo presentato un progetto Pon Metro, poi Poc Metro, e ottenuto un finanziamento di oltre 600mila euro per rigenerarlo, ridargli vita e riconsegnarlo alle future generazioni affinché si conservasse la memoria storica di questo luogo. Il recupero dell’ex Municipio rappresenta un intervento di grande valore storico, culturale e sociale per l’intera comunità pellarese”.

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