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Elezioni 24-25 maggio, prosegue la campagna informativa del Comune sulle modalità di voto

Guida al voto per le amministrative 2026 a Reggio Calabria: il Comune informa su sindaco, Consiglio comunale e Circoscrizioni

21 Maggio 2026 - 09:55 | Comunicato Stampa

Palazzo San Giorgio Comune Reggio Calabria

In vista delle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio 2026, il Comune di Reggio Calabria implementa la campagna informativa rivolta ai cittadini per favorire il corretto esercizio del voto.

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Materiali informativi sul sito del Comune

Per supportare gli elettori a orientarsi tra le novità di questa tornata elettorale, che riguarda anche le 5 Circoscrizioni istituite di recente, l’Amministrazione comunale rende disponibili, sul sito web istituzionale, alcuni materiali informativi che illustrano le caratteristiche principali dei vigenti sistemi elettorali valevoli, rispettivamente, per l’elezione del sindaco e del Consiglio comunale e per il presidente e il Consiglio circoscrizionale.

Guida al voto, FAQ e sezioni elettorali

Si tratta, in particolare, di una guida al voto che, attraverso infografiche e contenuti testuali, illustra le caratteristiche principali dei due sistemi elettorali. Tali contenuti sono integrati da una lista strutturata di domande e risposte più frequenti relative alle modalità di voto (FAQ) e si aggiungono a quelli già diffusi, attraverso il sito web istituzionale e i manifesti affissi in città e nelle sedi comunali, sulla suddivisione del territorio cittadino in Circoscrizioni e sull’ubicazione delle sezioni elettorali cui i cittadini fanno riferimento.

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L’Amministrazione comunale diffonderà il materiale informativo anche attraverso i canali social ufficiali dell’ente. Su ogni contenuto informativo è presente un Qr-code che rimanda alla specifica sezione dedicata del sito istituzionale dell’ente.

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Tale sezione, denominata “Guida al voto – Elezioni Amministrative del 24 e 25 maggio 2026”, è consultabile sull’home page del sito web del Comune di Reggio Calabria a questo link: https://www.reggiocal.it/Notizie/Details/7703.

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