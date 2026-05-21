Elezioni 24-25 maggio, prosegue la campagna informativa del Comune sulle modalità di voto

In vista delle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio 2026, il Comune di Reggio Calabria implementa la campagna informativa rivolta ai cittadini per favorire il corretto esercizio del voto.

Materiali informativi sul sito del Comune

Per supportare gli elettori a orientarsi tra le novità di questa tornata elettorale, che riguarda anche le 5 Circoscrizioni istituite di recente, l’Amministrazione comunale rende disponibili, sul sito web istituzionale, alcuni materiali informativi che illustrano le caratteristiche principali dei vigenti sistemi elettorali valevoli, rispettivamente, per l’elezione del sindaco e del Consiglio comunale e per il presidente e il Consiglio circoscrizionale.

Guida al voto, FAQ e sezioni elettorali

Si tratta, in particolare, di una guida al voto che, attraverso infografiche e contenuti testuali, illustra le caratteristiche principali dei due sistemi elettorali. Tali contenuti sono integrati da una lista strutturata di domande e risposte più frequenti relative alle modalità di voto (FAQ) e si aggiungono a quelli già diffusi, attraverso il sito web istituzionale e i manifesti affissi in città e nelle sedi comunali, sulla suddivisione del territorio cittadino in Circoscrizioni e sull’ubicazione delle sezioni elettorali cui i cittadini fanno riferimento.

L’Amministrazione comunale diffonderà il materiale informativo anche attraverso i canali social ufficiali dell’ente. Su ogni contenuto informativo è presente un Qr-code che rimanda alla specifica sezione dedicata del sito istituzionale dell’ente.

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Il link alla sezione dedicata

Tale sezione, denominata “Guida al voto – Elezioni Amministrative del 24 e 25 maggio 2026”, è consultabile sull’home page del sito web del Comune di Reggio Calabria a questo link: https://www.reggiocal.it/Notizie/Details/7703.