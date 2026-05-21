‘Danza sensibile, adattata e inclusiva’: a Reggio il flash mob dedicato al linguaggio universale del corpo

Un evento che unisce arte, inclusione e partecipazione sociale attraverso il movimento del corpo.

Domenica 24 maggio, alle ore 18:00 in Piazza Italia, andrà in scena il flash mob “Danza sensibile, adattata e inclusiva”, promosso nell’ambito del progetto NeuroArti – Il corpo che pensa e crea di ASI Formazione Calabria.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di trasformare la danza in uno spazio aperto a tutti, capace di abbattere barriere fisiche e culturali. L’esperienza sarà guidata attraverso tecniche di Danza Emotiva e Adattata, coinvolgendo cittadini, persone con disabilità e partecipanti di ogni età in un percorso espressivo condiviso.

Il corpo come strumento di comunicazione

Più che una semplice performance artistica, il flash mob si propone come un momento di riflessione collettiva sul valore del corpo come strumento di comunicazione, ascolto e relazione con gli altri. Un linguaggio universale che supera limiti e differenze, restituendo centralità alla persona e alle emozioni.

L’evento sarà realizzato grazie alla rete dell’ente ASI Calabria, con la partecipazione di AGEDI OdV e Studio Danza 1 di Daniela Crisafi, sotto la direzione artistica di Lorenza Panella, figura da anni impegnata nella ricerca artistica legata al movimento inclusivo.

La manifestazione si inserisce nel più ampio progetto culturale NeuroArti di ASI Formazione Calabria, sostenuto da realtà associative e istituzionali impegnate nella promozione della cultura accessibile e dell’inclusione sociale attraverso le arti performative.

“Quando il mondo dell’associazionismo, della formazione e dell’arte si uniscono, nascono progetti capaci di lasciare il segno sul territorio. La bellezza di questo flash mob – Maria Mirella Gangeri, presidente AGEDI OdV – sta nel fatto che, quando parte la musica, battiamo tutti allo stesso ritmo. Non esistono più differenze, ma solo persone che condividono un momento di gioia pura. Siamo convinti che la vera inclusione si faccia così: uscendo dai luoghi chiusi, incontrandosi in mezzo alla strada e trasformando la città in una comunità accogliente, dove ognuno ha il diritto di essere protagonista”.

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Gli organizzatori invitano cittadini, operatori culturali e rappresentanti della stampa a partecipare a questo momento di condivisione pubblica che vuole valorizzare il diritto di tutti all’espressione artistica e alla partecipazione attiva nella vita culturale del territorio.