Reggio, la terrazza del MArRC ospita la 2ª edizione di IMARS ‘Viaggio nel futuro dei Beni Culturali’

Martedì 9 giugno per l’intera giornata presso la terrazza del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria si terrà la seconda edizione di IMARS “Viaggio nel futuro dei Beni Culturali: Sistemi Intelligenti per Monitoraggio, Recupero e Conservazione Sostenibili”, organizzata dall’IPCF-CNR in collaborazione con il Museo Archeologico di Reggio Calabria (MArRC) e promossa dal Dipartimento di Scienze Chimiche e Tecnologie e dei Materiali (DSCTM) nell’ambito delle attività del CHrossLab.

L’evento ospiterà ricercatori CNR, docenti universitari, direttori di Musei e Siti Archeologici, rappresentanti di Enti locali, il Comando Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale, aziende per del recupero di Beni Culturali e intelligenza artificiale e associazioni di settore.

Si affronterà il tema del Trasferimento Tecnologico grazie alla presenza dell’Unità Valorizzazione della Ricerca (UVR) del CNR e di Unioncamere, impegnate nello sviluppo di progettualità congiunte finalizzate a rafforzare il dialogo tra ricerca pubblica, sistema produttivo e valorizzazione dell’innovazione anche nel settore dei beni culturali.

Diverse le tematiche presenti: tecnologie non invasive e materiali intelligenti per conservazione sostenibile, anticontraffazione e accessibilità. Un ruolo centrale sarà dato dalla Tavola Rotonda ‘Rileggere il passato con la visione del futuro: ricerca applicata, trasferimento tecnologico e futuro sostenibile’ che vedrà la partecipazione di esperti e operatori del settore su territorio nazionale.

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Il programma dettagliato sarà consultabile qui: https://dsctm.cnr.it/it/chross-lab.html.

L’accesso alla terrazza è libero, ma disponibile fino a esaurimento posti. È gradita conferma di partecipazione entro il 3 giugno all’indirizzo ponterio@ipcf.cnr.it.