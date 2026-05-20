Elezioni Reggio, Cuzzocrea (Confindustria Giovani) indica le priorità: ‘Chiediamo efficienza e competenza’
Burocrazia lumaca e aree industriali nel caos a Reggio Calabria: Confindustria Giovani lancia la sfida ai candidati sindaco. "L'immobilismo non è più tollerabile". L’affondo del presidente Nicola Cuzzocrea
20 Maggio 2026 - 18:01 | Comunicato Stampa
In questi giorni di campagna elettorale sento spesso parlare di visione, futuro, rilancio. Parole che condivido, ma che restano vuote se non si aggrediscono subito i problemi concreti che ogni giorno soffocano chi fa impresa a Reggio Calabria. Come Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Reggio Calabria, non ci interessa sostenere questo o quel candidato. Ci interessa che chi vincerà – a prescindere dal colore politico – abbia chiaro sin dal primo giorno di insediamento cosa ci aspettiamo. Tre priorità, non negoziabili.
Certezza dei tempi per le autorizzazioni
Non è accettabile che un imprenditore debba aspettare mesi – a volte anni – per ottenere un’autorizzazione su pratiche ordinarie: iter SUAP, Autorizzazioni Uniche Ambientali, concessioni per l’occupazione del suolo pubblico. La burocrazia non è un problema astratto: è costo, è rischio, è scoraggiamento a investire. Chiediamo un referente unico per chi vuole fare impresa, che elimini i rimpalli tra uffici e assuma la responsabilità dei procedimenti. Se la macchina amministrativa attuale non è in grado di farcela da sola, si nominino esperti esterni, si potenzino gli uffici, si introducano sistemi di premialità legati all’efficienza. L’immobilismo non è più tollerabile.
Un governo reale delle aree industriali: governance e suoli
I nostri distretti produttivi soffrono di un doppio problema, strettamente connesso. Da un lato, competenze frammentate e interlocutori che si rimpallano le responsabilità: un’impresa che vuole insediarsi o espandersi non sa con chi parlare, né in quanto tempo. Chiediamo un unico soggetto con poteri definiti, capace di governare gli insediamenti e pianificare le infrastrutture necessarie a rendere queste zone davvero competitive. Dall’altro, dentro gli stessi perimetri industriali ci sono proprietà private abbandonate da anni – terreni e capannoni sottratti al ciclo economico che potrebbero ospitare nuovi investimenti e nuovi posti di lavoro. Le norme per recuperarli esistono già: chiediamo che vengano applicate con rigore e determinazione. Governance efficace e suoli produttivi non sono due temi distinti: sono le due condizioni senza le quali nessuna area industriale reggina potrà mai diventare attrattiva.
Il coraggio di scegliere da che parte stare
Fare impresa a Reggio Calabria richiede ancora troppo coraggio – non quello dell’innovazione e del rischio d’impresa, che accettiamo volentieri, ma quello di resistere a un sistema che ti logora con l’attesa, l’incertezza e l’indifferenza. Chiediamo a chi governerà la città una scelta di campo esplicita: dalla parte di chi crea lavoro e valore, non dalla parte di chi lo ostacola. Questo significa misurare ogni scelta amministrativa con un solo metro: rende più facile o più difficile fare impresa qui? Non accetteremo risposte ambigue.
“Il futuro di Reggio Calabria – e lo dico come imprenditore, non come rappresentante di categoria – si costruisce dando risposte rapide e concrete a chi crea occupazione e valore. Abbiamo smesso di chiedere favori: chiediamo efficienza, competenza e il coraggio di assumersi responsabilità. Chi si candida a governare questa città sappia che sarà misurato su questi tre punti, sin dal primo atto amministrativo”.
Nicola Cuzzocrea, Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Reggio Calabria
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