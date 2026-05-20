Reggio, il cdx: ‘Basta nomine e assunzioni elettorali, la città merita rispetto e buona amministrazione’

È quanto dichiarano, in una nota unitaria, le liste che compongono la coalizione di Centrodestra in supporto di Francesco Cannizzaro Sindaco di Reggio Calabria.

“E poi viene Francesco Boccia a raccontarci di rabbrividire pensando a Cannizzaro. La verità è che dovrebbe rabbrividire guardandosi allo specchio politico e osservando lo spettacolo indecente che il PD e questa amministrazione stanno offrendo alla città. E non da ieri, ma da ben 12 anni. Dovrebbe rabbrividire davanti a oltre un decennio di fallimenti amministrativi, degrado, immobilismo e gestione del potere finalizzata esclusivamente alla conservazione delle poltrone. Dovrebbe, Boccia, spiegare alla coalizione di Centrosinistra che i voti si guadagnano con la buona amministrazione non trasformando Comune e Città Metropolitana in un ufficio di collocamento elettorale. Non alimentando illusioni occupazionali sulla pelle di cittadini e disoccupati. Non riempiendo Comune e MetroCity di aspiranti lavoratori, alias disoccupati, col miraggio di una occupazione. Non elargendo incarichi da dirigente alla città Metropolitana. Se davvero c’è qualcosa per cui rabbrividire, allora Boccia dovrebbe guardare alle scelte amministrative compiute in queste settimane. Dovrebbe rabbrividire per la pubblicazione, a pochi giorni dal voto, del bando ATAM per la formazione di graduatorie e nuove assunzioni, decisione che ha sollevato non pochi dubbi e polemiche in città. Dovrebbe rabbrividire per l’allargamento dello staff della Città Metropolitana di Reggio Calabria nel pieno della campagna elettorale, con ulteriori nomine e incarichi mentre la città continua a fare i conti con i gravissimi problemi irrisolti che il PD lascia in eredità. Insomma, ci sembra che ci sia già abbastanza di cui rabbrividire nella sua coalizione per permettersi il lusso di rabbrividire per le altre”.