Riqualificazione del Borgo di Pentedattilo: dalla Giunta di Melito ok al progetto di fattibilità da 2 milioni

Passo avanti decisivo per il recupero e la valorizzazione del patrimonio storico del territorio. Nella seduta del 10 novembre 2026, la Giunta Comunale di Melito di Porto Salvo, presieduta dal Sindaco Dott. Annunziato Nastasi, ha approvato con immediata eseguibilità (Delibera n. 199) il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (PFTE) relativo ai lavori di riqualificazione dell’antico borgo di Pentedattilo.

L’intervento prevede un investimento complessivo di 2.000.000,00 di euro, interamente finanziato attraverso le risorse statali destinate agli interventi di recupero e restauro del patrimonio storico nella Provincia di Reggio Calabria (Decreto interministeriale Cultura-Economia n. 73/2021 e Legge 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1, comma 875, lett. a).

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Nessuna variante urbanistica né espropri

L’opera, concepita come un lotto funzionale unitario, non richiederà né varianti agli strumenti urbanistici né procedure espropriative, consentendo così di accelerare l’iter amministrativo verso la realizzazione dei lavori.

Il Sindaco esprime grande soddisfazione per un’opera che produrrà benefici ancora maggiori per tutta la Città di Melito Porto Salvo con la continua e giusta valorizzazione dello stupendo Borgo di Pentedattilo e ha annunciato che il progetto verrà presentato alla cittadinanza a breve con un’iniziativa pubblica.