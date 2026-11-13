Minacce e telefonate notturne a Claudio Lotito: 22 persone a giudizio

“Minacce, chiamate notturne, post contro il presidente della Lazio Claudio Lotito: la procura di Roma, concluse le indagini preliminari, ha disposto la citazione diretta a giudizio di 22 persone con l’udienza predibattimentale fissata per il prossimo 8 febbraio con Lotito parte offesa. I reati contestati sono minacce, istigazione, diffamazione aggravata, molestie e trattamento illecito dei dati personali. Fra gli episodi contestati ci sono “numerose telefonate, anche in orario notturno” effettuate tra il 2023 e il 2024 all’utenza di Lotito, “al solo scopo di arrecare turbamento e profondo disagio all’interlocutore per ragioni del tutto futili per i termini e le modalità”. In alcune chiamate Lotito è stato minacciato “di gravi conseguenze laddove non avesse lasciato la Lazio” si legge nel capo di imputazione.

Uno degli imputati inoltre, avrebbe diffuso in una chat Telegram il numero personale di Lotito, “istigando pubblicamente i partecipanti ad arrecare disturbo” al senatore.

Intanto vanno avanti le indagini nell’ambito di un’inchiesta parallela della procura di Roma in cui si ipotizza la diffusione di notizie false con l’obiettivo di “provocare una sensibile alterazione del prezzo delle azioni della Lazio”.

fonte: gazzetta.it