Natale a Reggio: presto il programma 2026. Milia: ‘Novità mai viste prima’

Ospiti di Live Break, il Presidente del consiglio e il consigliere di minoranza Romeo si confrontano sulle prossime festività: bene i 200 mila euro del Consiglio regionale, botta e risposta sull'albero di Natale

Il conto alla rovescia per le festività natalizie è ufficialmente iniziato e a Palazzo San Giorgio si lavora agli ultimi dettagli per presentare alla città il cartellone degli eventi 2026. Ad annunciare l’imminente presentazione del programma è stato il presidente del Consiglio comunale, Federico Milia, intervenuto ai microfoni di CityNow nel corso dell’ultima puntata di Live Break, dove si è confrontato con il consigliere di minoranza Carmelo Romeo.

Secondo quanto anticipato dal presidente Milia, l’amministrazione comunale è pronta a svelare – probabilmente entro la prossima settimana – le iniziative pensate per animare le festività. Un cartellone che potrà contare anche sul contributo da 200mila euro stanziato dal Consiglio regionale della Calabria, risorsa accolta con favore da entrambi gli esponenti politici che hanno preso parte alla trasmissione.

“Se ci sono delle somme destinate a degli eventi per la città, non posso che esserne contento – ha dichiarato Milia. Non posso spoilerare nulla, se non che avremo un centro storico davvero ricco e un programma variegato, tanti eventi, colori e delle importantissime novità. Cose che non sono mai state fatte prima”.

Pur mantenendo il riserbo sul programma completo in vista della presentazione ufficiale, il presidente del Consiglio comunale ha assicurato iniziative inedite per il territorio reggino, una bella notizia per gli amanti del Natale, per i fuori sede che rientreranno a casa proprio nel periodo clou dell’anno e per i turisti che arriveranno in città in quel periodo.

Dall’altra parte, Carmelo Romeo ha commentato l’arrivo dei fondi e l’approccio alle festività, ricordando l’attenzione riservata alle periferie dalla passata amministrazione:

“Da amministratore di Reggio Calabria sono contento se vengono date risorse alla città. Sono altrettanto contento – ha sottolineato – che il sindaco Cannizzaro la pensi diametralmente all’opposto rispetto ai consiglieri che nella passata consiliatura sedevano all’opposizione e facevano conferenze stampa rispetto alle spese del Natale. Noi sulle luminarie avevamo speso 250.000 euro con dei fondi europei dedicati, aggiungendo al centro storico anche il Viale Aldo Moro, Santa Caterina e il Natale nei quartieri con un bando per le associazioni che ha sempre riscosso grande successo e partecipazione e che spero venga riproposto”.

Il botta e risposta sull’albero di Natale da 140mila euro

Il confronto si è infine acceso sul tema dell’albero di Natale acquistato dal Comune due anni fa con fondi europei.

Milia ha ribadito le critiche dell’epoca sull’entità della spesa:

“Non abbiamo mai detto che i fondi investiti erano troppi, bensì che erano spesi male: non è assolutamente normale spendere 140.000 euro più IVA per l’albero di Natale”.

Pronta la replica di Romeo, che ha difeso la scelta:

“Quello è stato un investimento importantissimo e valoroso che ha fatto l’amministrazione. Due anni fa abbiamo comprato con fondi europei dedicati di 140.000 euro un albero di oltre 21 metri che la città può utilizzare nei vari anni, ammortizzando di gran lunga il costo rispetto al noleggio di 40-50.000 euro l’anno”.

Al di là delle diverse visioni politiche emerse nel corso della puntata di Live Break, l’appuntamento è ora fissato alla prossima settimana, quando Palazzo San Giorgio alzerà ufficialmente il sipario sugli eventi del Natale 2026.