Alviero Martini a Reggio: masterclass per gli studenti del liceo Preti-Frangipane
Lo stilista, ideatore del famoso brand 1^ classe con l'iconica stampa geografica, offrirà agli studenti importanti spunti tecnici e imprenditoriali
13 Novembre 2026 - 17:59 | Comunicato stampa
Lunedì 16 novembre 2026, alle ore 9,00, lo stilista Alviero Martini terrà una masterclass dedicata agli studenti del corso di design della moda del liceo artistico “M. Preti – A. Frangipane”.
Lo stilista, ideatore del famoso brand “1^ classe”, con l’iconica stampa geografica dal successo strabiliante, visiterà il laboratorio di moda del Liceo e offrirà agli studenti importanti spunti tecnici e imprenditoriali.
Grazie al protocollo tra l’Associazione “Le Muse” ed il liceo, gli studenti avranno l’opportunità di dialogare con uno degli stilisti più istrionici, un professionista che ha saputo ampliare i propri orizzonti e concretizzare i propri sogni creando uno stile inconfondibile.
Alviero Martini riceverà domenica 15 novembre 2026 il “Premio Muse 2026” nello storico cortile dell’Associazione presieduta dal giornalista, docente ed esperto d’arte Giuseppe Livoti.
Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie