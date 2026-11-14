Assessore aggredito a Lamezia, Occhiuto: ‘La violenza non può mai essere una risposta’

La violenza non può mai essere una risposta e le istituzioni devono poter svolgere il proprio lavoro senza subire intimidazioni, nella piena sicurezza e nel rispetto della legalità.

La Regione è e continuerà a essere al fianco di Lamezia Terme, una città strategica per l’intera Calabria, sostenendone le prospettive di sviluppo e affrontando insieme le criticità più complesse.

Lo dimostra anche l’impegno concreto sul superamento della baraccopoli di Scordovillo, una vicenda che per decenni ha rappresentato una ferita per il territorio e che oggi, grazie alla collaborazione tra Regione, governo, Prefettura, amministrazione comunale e terzo settore, sta finalmente avviandosi verso una soluzione.

Continueremo a lavorare per restituire dignità alle famiglie, sicurezza ai cittadini e nuove prospettive a un territorio che merita attenzione, investimenti e sviluppo”.