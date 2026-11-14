Assessore aggredito a Lamezia, Occhiuto: ‘La violenza non può mai essere una risposta’
"Un episodio inaccettabile, che condanniamo con fermezza" le parole del Governatore
14 Novembre 2026 - 08:54 | Comunicato stampa
”Esprimo, a nome della Giunta della Regione Calabria, piena solidarietà all’assessore Mimmo Gianturco per la grave aggressione subita all’interno del Comune di Lamezia Terme.
Si tratta di un episodio inaccettabile, che condanniamo con fermezza.
All’intera amministrazione comunale rivolgo la mia vicinanza e l’auspicio che si possa continuare a lavorare serenamente al servizio della comunità.
La violenza non può mai essere una risposta e le istituzioni devono poter svolgere il proprio lavoro senza subire intimidazioni, nella piena sicurezza e nel rispetto della legalità.
La Regione è e continuerà a essere al fianco di Lamezia Terme, una città strategica per l’intera Calabria, sostenendone le prospettive di sviluppo e affrontando insieme le criticità più complesse.
Lo dimostra anche l’impegno concreto sul superamento della baraccopoli di Scordovillo, una vicenda che per decenni ha rappresentato una ferita per il territorio e che oggi, grazie alla collaborazione tra Regione, governo, Prefettura, amministrazione comunale e terzo settore, sta finalmente avviandosi verso una soluzione.
Continueremo a lavorare per restituire dignità alle famiglie, sicurezza ai cittadini e nuove prospettive a un territorio che merita attenzione, investimenti e sviluppo”.
Così Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria.
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