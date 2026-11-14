Assessore aggredito nella sede del Comune di Lamezia, finisce al pronto soccorso

L’assessore comunale al Welfare di Lamezia Terme, Mimmo Gianturco, è stato aggredito da due persone nella sede del Comune da due persone ed è finito al Pronto soccorso dove gli sono stati diagnosticati 10 giorni di guarigione per diverse contusioni.

Gianturco ha denunciato l’episodio alle forze dell’ordine. Alla base dell’aggressione ci sarebbe il progetto in atto per lo sgombero del campo rom di Scordovillo, unitamente all’assegnazione degli alloggi popolari da parte dell’Aterp. Proprio sulla questione è convocato, il 19 novembre, un Consiglio comunale aperto. Solidarietà è stata espressa dall’esecutivo comunale.

La solidarietà del sindaco Murone

“L’amministrazione comunale e l’intera città di Lamezia Terme – scrive il sindaco Mario Murone – si stringono attorno all’assessore Mimmo Gianturco, vittima di aggressione da parte di due persone nella sede del Comune. È emblematico e doloroso che un episodio di tale violenza si sia consumato proprio nella Giornata della gentilezza, una ricorrenza che dovrebbe richiamare tutti noi ai valori del rispetto reciproco, del dialogo e della convivenza civile”.

“Appena qualche mese fa – ricorda il sindaco – si era verificato un analogo tentativo di aggressione all’interno della casa comunale ai danni di alcune dipendenti dei servizi sociali. Sebbene si tratti di episodi circoscritti costituiscono un campanello d’allarme che non può e non deve essere sottovalutato”.

Fonte: Ansa Calabria