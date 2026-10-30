Consiglio Regionale della Calabria: seduta congiunta delle Commissioni Speciali su ATERP Calabria

"È emersa in modo incontrovertibile la necessità improrogabile di un adeguamento normativo regionale" così Polimeni e Rosa

La gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica non rappresenta soltanto una questione amministrativa o contabile, ma investe direttamente la dignità delle persone, la giustizia sociale e la difesa intransigente della legalità contro ogni tentativo di infiltrazione o prevaricazione criminale. Per questa ragione, oggi si è tenuta una seduta congiunta della Commissione Speciale di Vigilanza e della Commissione consiliare contro il fenomeno della ‘ndrangheta, della corruzione e dell’illegalità diffusa nel corso della quale si è svolta l’audizione del Commissario straordinario dell’ATERP Calabria, Grazia Maria Carmela Iannini.

Il lavoro di risanamento e riorganizzazione

La stessa ha descritto la portata del complesso lavoro di risanamento e riorganizzazione strutturale condotto negli ultimi tre anni. Con oltre 39 mila alloggi distribuiti sull’intero territorio regionale, l’ATERP è chiamata a dare risposte ai cittadini pur a fronte di una cronica carenza di personale.

Nel corso del confronto abbiamo registrato con favore i significativi avanzamenti sul fronte del contrasto alle occupazioni abusive e ai subaffitti irregolari a matrice delinquenziale. Grazie a una sinergia operativa con le Prefetture, le Forze dell’Ordine e le amministrazioni comunali, sono stati perfezionati protocolli d’intesa determinanti per ripristinare le condizioni di legalità e procedere a sgomberi e riassegnazioni trasparenti. In questo solco si inserisce lo straordinario risultato conseguito dall’ATERP di concerto con il Presidente Roberto Occhiuto e il Dipartimento Welfare per il definitivo superamento del campo rom di Scordovillo a Lamezia Terme, una ferita sociale e ambientale aperta da decenni che finalmente trova una soluzione concreta a beneficio dell’intera collettività.

La legge del 1996 e il nodo dei canoni

È emersa in modo incontrovertibile la necessità improrogabile di un adeguamento normativo regionale, poiché la legge 32 del 1996 appare anacronistica rispetto alle mutazioni economiche e sociali odierne. In particolare il meccanismo di determinazione dei canoni genera pericolosi squilibri di bilancio a causa del disallineamento tra i canoni teorici calcolati d’ufficio sulla fascia massima e le reali capacità reddituali certificate post-ISEE, producendo masse di morosità fittizie che gravano sia sui conti dell’Azienda sia su nuclei familiari in reale stato di disagio economico.

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Riteniamo indispensabile un intervento legislativo che consenta di armonizzare le regole, favorire la regolarizzazione delle posizioni contrattuali storiche tenendo conto dei nuclei familiari originari privi di voltura e garantire una stabilizzazione contrattuale guidata da requisiti stringenti e trasparenti.

Ci preme sottolineare che le condotte sopra le righe e pregiudiziali del collega Francesco De Cicco contrastano con lo spirito di proficuo confronto istituzionale che ha ispirato la seduta odierna.

Da parte nostra continueremo a vigilare e a lavorare con determinazione affinché il percorso di rilancio dell’ATERP Calabria prosegua senza indugi, coniugando legalità, efficienza amministrativa e solidarietà sociale.