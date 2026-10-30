Il liceo artistico di Reggio creerà i personaggi del presepe del Ministero dell’Istruzione
Il Preti-Frangipane va a Roma: l’indirizzo plastico-scultoreo di Reggio lavorerà in rete con i licei d’Italia per il presepe del Ministero dell’Istruzione
30 Ottobre 2026 - 09:11 | Comunicato stampa
Il Liceo Artistico “M. Preti – A. Frangipane”, facente parte del Liceo “T. Campanella – M. Preti – A. Frangipane” di Reggio Calabria parteciperà all’attività Next Gen Art denominata “Realizzazione di un presepe storico dell’educazione” presso la sede del Ministero dell’Istruzione e del Merito, a Viale Trastevere, Roma.
L’evento si svolgerà a Roma, presumibilmente dal 14 al 18 dicembre p.v. e consisterà nella realizzazione e rappresentazione di un presepe napoletano con i personaggi creati dai licei artistici italiani.
Il liceo in rete con gli altri licei artistici
Il Liceo “M. Preti – A. Frangipane” di Reggio Calabria è stato individuato tra i Licei Artistici italiani chiamati a prendere parte a questa importante iniziativa. Il Liceo parteciperà con l’indirizzo “arti figurative plastico – scultoree” e lavorerà in rete con gli altri licei artistici italiani coordinati dal polo liceale di Terni, scuola capofila.
Grande soddisfazione per tutto il personale, per i docenti, per gli studenti, per il Dirigente Scolastico, Avv. Lucia Zavettieri e per il Direttore del MAAF, Arch. Nunzio Tripodi promotori dell’iniziativa.
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