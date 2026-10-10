Reggio, il Campanella-Preti-Frangipane scelto per la finale regionale di HSG Open

Il Liceo classico “T. Campanella” ed il liceo artistico “M. Preti – A. Frangipane” sono stati scelti per la finale regionale di HSG OPEN evento di generazioni connesse che si lega al progetto: “Apollo con lo smartphone o Persefone influencer? Cambiamo il presente con l’intelligenza digitale.”

Il polo liceale è stato scelto come sede ufficiale e scuola capofila della tappa calabrese di HSG Open, in sinergia con partner d’eccellenza come il Liceo Gassman di Roma e il Liceo Artistico Boccioni di Milano.

La tappa calabrese di HSG Open

La tappa di Reggio Calabria si inserisce in una cornice culturale straordinaria. Accanto alla prestigiosa collaborazione con il Museo Archeologico Nazionale della Magna Grecia, l’evento vanta il fondamentale supporto del Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Il dicastero sarà presente e rappresentato attivamente da FARE X BENE, partner ufficiale e membro dell’Advisory Board del Safer Internet Centre – Generazioni Connesse.

È lo stesso Ministero dell’Istruzione e del Merito a sottolineare con forza come la Gamification nella didattica abbia una validità scientifica certificata: un processo innovativo capace di veicolare contenuti etici e sociali complessi attraverso dinamiche interattive, parlando la lingua delle nuove generazioni in modo sano e costruttivo.

Gli esperti del Comitato tecnico scientifico

Interverranno tre esperti del Comitato tecnico scientifico di FARE X BENE ETS: Giusy Laganà (Direttrice Generale di FARE X BENE, formatrice e referente bullismo e cyberbullismo nonché membro dell’Advisory Board di Generazione Connesse (MIUR); Lorenzo Galimberti (Esperto di comunicazione e digital marketing, formatore), Fabiana Cristiano (psicologa). Ciascuno proporrà un intervento di circa quindici minuti, dedicato a una tematica specifica.

Gli argomenti affrontati saranno:

Educazione digitale: uso consapevole e responsabile delle tecnologie e degli ambienti online.

uso consapevole e responsabile delle tecnologie e degli ambienti online. Dinamiche tra pari: rispetto nelle relazioni, bullismo e cyberbullismo.

rispetto nelle relazioni, bullismo e cyberbullismo. Prevenzione della violenza di genere: riflessioni su stereotipi e relazioni rispettose, anche attraverso il richiamo al mito che ispira il titolo dell’evento.

La competizione lunedì 12 ottobre

Dopo ciascun intervento, gli studenti risponderanno a domande a risposta multipla utilizzando la pulsantiera assegnata alla propria squadra. I momenti di gioco permetteranno di riprendere e consolidare i contenuti affrontati, favorendo partecipazione, confronto e collaborazione.

La competizione/evento si svolgerà lunedì 12 ottobre alle ore 9,30 presso l’aula magna del liceo classico “T. Campanella” dopo i saluti del Dirigente Scolastico, Avv. Lucia Zavettieri e del Direttore del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, Dott. Fabrizio Sudano.