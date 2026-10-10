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Reggina, Marchionni: ‘Campi piccoli e pressione? C’è la soluzione’

Il tecnico spiega pure il lungo dialogo con il Ds Romairone

10 Ottobre 2026 - 15:03 | Redazione

Reggina Allenatore Marco Marchionni

Nel corso della conferenza stampa di presentazione dell’incontro tra la Reggina e la Vibonese, mister Marchionni è stato sollecitato riguardo le difficoltà della squadra amaranto su campi più piccoli e sotto la pressione dell’avversario. Era capitato a Modica, si è ripetuto in maniera più accentuata con il Trapani: “Campi più piccoli e la pressione degli avversari non devono rappresentare degli alibi, ma certamente dobbiamo capire perchè. E credo che la soluzione ci sia, basterebbe far circolare la palla più velocemente insieme a una velocità di pensiero superiore ai nostri avversari. La Reggina ha in organico calciatori in grado di poterlo fare. Il dialogo con Romairone? Ero arrabbiato per i gol non segnati dopo 12 occasioni create, ma sereno per la reazione dopo Capaci“.

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