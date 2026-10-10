Reggina: mister Marchionni torna sulle sconfitte e presenta la sfida con la Vibonese. ‘Non diamo nulla per scontato’

Due sconfitte consecutive, una in campionato, la seconda in Coppa Italia. Contro la Vibonese la Reggina ha l’obbligo di rialzare la testa per mantenere la vetta della classifica e per dimostrare che si trattava solo di una breve parentesi negativa. Mister Marchionni in conferenza stampa: “Il risultato è quello che conta. A Trapani ha influito il campo piccolo e sintetico, ma non può essere un problema per la Reggina, piuttosto bisogna fare andare la palla più veloce. Mercoledi invece la squadra è tornata a fare quello che sa fare, certamente non puoi sbagliare dieci palle gol. La pressione degli avversari e il campo piccolo non possono essere scusanti. Mi sarei preoccupato di più se dopo Capaci avessi visto una squadra scarica, in Coppa Italia non è stato così. Credetemi, non sono preoccupato, la squadra c’è, infatti ai ragazzi non ho avuto molto da dire, se non che bisogna sfruttare meglio le tantissime occasioni da gol. Ci tenevo alla Coppa Italia e da ex calciatore dico che bisogna puntare a vincere tutto, sempre, per questo ero arrabbiato a fine partita, ne ho parlato anche con il Ds Romairone. Semmai vanno curati alcuni dettagli e pensare che nulla può essere dato per scontato.

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Conosciamo la forza della Vibonese, ha vinto partite importanti, ha segnato molto e contro la Nuova Igea vinceva per 1-3. Ma se la Reggina gioca per come sa, può mettere in difficoltà qualsiasi avversario. Vi assicuro che il gruppo è carico e consapevole, abbiamo rivisto insieme le immagini dell’ultima gara, dispiace per la sconfitta, avrebbe aggiunto morale. Siamo pronti, sappiamo dell’importanza della partita e ci sono tutti i presupposti per tornare quelli che eravamo. La Vibonese sfrutta bene la sua zona offensiva, ma l’obiettivo è quello di far preoccupare loro, dobbiamo far capire che vogliamo vincere la partita, sappiamo l’importanza che possono avere questi i tre punti“.