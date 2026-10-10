Reggina: Marchionni sulla condizione fisica della squadra e gli errori di Jallow

Passaggio importante del tecnico sulla condizione fisica generale e poi sugli errori di Jallow: “Nessun problema fisico, vi ricordo che due settimane fa abbiamo fatto un grande secondo tempo con la Nuova Igea, semmai vanno curati alcuni dettagli e pensare che nulla può essere dato per scontato. Rosario Girasole e Franchini solo stanchezza, ci sono, stanno bene. Nessuna intenzione di sfoltire la rosa una volta usciti dalla Coppa Italia. A Jallow non ho detto nulla, alcune volte meglio non parlare, bisogna lasciarlo tranquillo anche perchè aveva fatto una buona prestazione ed è stato lui stesso a dirmi che per la prima volta in questo periodo del campionato, si sente benissimo dal punto di vista fisico. I giudizi sugli attaccanti spesso sono collegati dalle realizzazioni, allo stesso tempo dico che la caratura di questi calciatori in questa categoria, devono garantire i gol. Ne abbiamo tanti e tutti bravi, bisogna gestirli per esempio Reis e Guida reduci da infortunio. Ripeto, abbiamo giocatori offensivi molto forti“.

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