City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ABBONATI ACCEDI
In Evidenza

Reggina: Marchionni sulla condizione fisica della squadra e gli errori di Jallow

"Abbiamo giocatori offensivi molto forti"

10 Ottobre 2026 - 13:07 | Redazione

Reggina Sulayman Jallow e Giuliano Alma

Passaggio importante del tecnico sulla condizione fisica generale e poi sugli errori di Jallow: “Nessun problema fisico, vi ricordo che due settimane fa abbiamo fatto un grande secondo tempo con la Nuova Igea, semmai vanno curati alcuni dettagli e pensare che nulla può essere dato per scontato. Rosario Girasole e Franchini solo stanchezza, ci sono, stanno bene. Nessuna intenzione di sfoltire la rosa una volta usciti dalla Coppa Italia. A Jallow non ho detto nulla, alcune volte meglio non parlare, bisogna lasciarlo tranquillo anche perchè aveva fatto una buona prestazione ed è stato lui stesso a dirmi che per la prima volta in questo periodo del campionato, si sente benissimo dal punto di vista fisico. I giudizi sugli attaccanti spesso sono collegati dalle realizzazioni, allo stesso tempo dico che la caratura di questi calciatori in questa categoria, devono garantire i gol. Ne abbiamo tanti e tutti bravi, bisogna gestirli per esempio Reis e Guida reduci da infortunio. Ripeto, abbiamo giocatori offensivi molto forti“.

Leggi anche

Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie

RegginaReggio Calabria Calcio
Segui CityNow su Google
Preferiti Discover News

Non hai ancora scaricato
la nuova App di CityNow?