‘Pasqualino’ cambia aria con ‘Mario’s Club’ e arriva anche il giardino d’inverno

Nuova atmosfera, più spazio alla musica e un menu che va ormai ben oltre la pizza. Durante l'evento di apertura cerca il nostro fotografo e immortala il momento

C’è un momento, nella vita di un locale, in cui non serve cancellare quello che è stato per provare a fare qualcosa di nuovo. Basta cambiare ritmo, aggiungere idee, aprire nuovi spazi e dare una direzione diversa a ciò che già esiste.

È quello che sta accadendo a Pasqualino Happy Republic, all’interno del Circolo Nautico di Reggio Calabria, a Pentimele. Un locale conosciuto soprattutto per la pizza che negli ultimi mesi ha iniziato a mostrare un volto differente. Più scelta in cucina, maggiore attenzione ai prodotti del territorio, musica e soprattutto la volontà di diventare sempre più un luogo di incontro e socialità.

Il primo appuntamento che racconta questa nuova fase è fissato per venerdì 9 ottobre, con il Grand Opening del Giardino d’Inverno.

Il giardino d’inverno apre con Antonio Venanzi e CityNow

L’idea parte da un concetto semplice: a Reggio Calabria l’esterno non deve necessariamente andare “in letargo” quando termina l’estate.

Da qui nasce il nuovo giardino d’inverno, pensato per continuare a vivere gli spazi all’aperto anche nei mesi più freschi, grazie a un ambiente ripensato e alla presenza dei funghi riscaldanti.

Una scelta che guarda anche alle abitudini di tante città italiane ed europee, dove tavoli, aperitivi e serate all’aperto continuano anche con temperature decisamente più rigide rispetto a quelle reggine.

L’obiettivo, però, non è soltanto aggiungere qualche tavolo. Il nuovo spazio vuole avere una propria atmosfera, maggiormente legata al beverage, alla musica e alla convivialità, senza perdere la parte gastronomica che resta centrale nell’offerta del locale.

L’inaugurazione di venerdì sarà accompagnata dal dj set di Antonio Venanzi. Si potrà scegliere tra cena con posto al tavolo oppure aperitivo buffet a 15 euro con un cocktail incluso. Per chi vorrà semplicemente raggiungere il cocktail bar non è invece prevista la prenotazione.

E sarà anche una serata da ricordare attraverso le immagini: CityNow sarà presente con un proprio fotografo, pronto a raccontare volti, incontri e atmosfera dell’inaugurazione.

“Mario’s Club”, la nuova energia dentro Pasqualino

La serata sarà anche l’occasione per iniziare a presentare un progetto che accompagnerà gradualmente l’evoluzione del locale: “Mario’s Club”, una nuova energia all’interno di una realtà già conosciuta.

Dietro questa fase c’è il maggiore coinvolgimento del titolare Mario Latella, che negli ultimi mesi ha scelto di dedicare più tempo al locale e di trasferirvi una delle caratteristiche che maggiormente riconosce nel proprio modo di vivere il lavoro e i rapporti personali: la capacità di mettere insieme le persone.

L’idea è costruire, passo dopo passo, un posto nel quale andare non necessariamente soltanto per cenare. Una trasformazione già avviata durante l’estate.

La storia del locale, però, resta legata all’intuizione e al lavoro di Pasqualino, artefice del brand e oggi impegnato anche nel progetto dello Snack Garage–Stadio. Mario’s Club vuole quindi partire da quanto costruito negli anni, aggiungendo nuove possibilità e una diversa idea di esperienza.

Non più soltanto pizza: il menu cambia volto

Il cambiamento si vede soprattutto sfogliando il menù.

Per molto tempo Pasqualino è stato identificato principalmente con la pizza. Oggi la proposta si è ampliata, provando a intercettare anche chi cerca qualcosa di diverso.

Sono arrivati i sei panini della linea “Vizio”, ciascuno con una propria combinazione. E poi ancora le insalate, gli sfizi e nuove proposte da condividere. Tra queste c’è il tagliere di formaggi e salumi, costruito con una selezione di prodotti del territorio.

Completano la proposta piatti come gnocco e salumi. Ma la pizza non scompare, resta uno dei punti fermi. Ma non è più l’unica ragione per scegliere Pasqualino.

Una nuova rotta a Pentimele

Cibo, drink e musica diventano così le tre direttrici di una nuova fase che vuole trasformare gradualmente Pasqualino Happy Republic in qualcosa di più ampio.

Il contesto resta quello particolare del Circolo Nautico di Reggio Calabria, a Pentimele, luogo frequentato dai soci e affacciato su una delle aree più suggestive del litorale cittadino.

Il primo assaggio di questa nuova stagione arriverà venerdì sera.

Venerdì 9 ottobre 2026

Pasqualino Happy Republic – Circolo Nautico Reggio Calabria

Via Pentimele Vecchia 14, Reggio Calabria

Dj set: Antonio Venanzi

Cena servita oppure aperitivo buffet €15 con cocktail incluso

Info e prenotazioni cena/aperitivo: 334 873 6355

E per una sera, oltre alla musica, ai drink e al nuovo Giardino d’Inverno, ci sarà anche l’obiettivo di CityNow a immortalare la notte.