Reggio, Meduri Group inaugura il nuovo punto vendita autoricambi

Una storia lunga più di sessant’anni che continua a crescere, mantenendo saldo il legame con Reggio Calabria. Meduri Group inaugura il nuovo punto vendita dedicato ad autoricambi e accessori, ampliando spazi, assortimento e servizi a disposizione degli automobilisti e degli operatori del settore.

L’appuntamento è per sabato 10 ottobre, alle ore 18, nella nuova sede di via Nazionale 331, a Pellaro. Un momento pensato anche per incontrare clienti, partner commerciali e quanti, nel corso degli anni, hanno accompagnato il percorso dell’azienda.

Meduri Group, una storia iniziata nel 1959

Le radici di Meduri Group risalgono al 1959, quando Pietro Meduri avviò la propria autofficina a Reggio Calabria.

Da allora l’attività è cresciuta facendo della competenza tecnica e del rapporto diretto con i clienti due dei suoi punti di riferimento. Dal 2001 sono i figli Vincenzo e Carmelo Meduri a portare avanti il progetto di famiglia, sviluppando ulteriormente sia l’attività di officina sia il settore della vendita di ricambi per auto e moto.

Negli anni il nome Meduri è così diventato conosciuto sul territorio non soltanto tra gli automobilisti, ma anche tra appassionati e professionisti del settore.

Il nuovo punto vendita di Pellaro

La nuova apertura rappresenta un ulteriore passo nel percorso di crescita dell’azienda. Il punto vendita propone un vasto assortimento di ricambi auto italiani ed esteri, oltre a lubrificanti delle principali marche, accessori e prodotti per la manutenzione.

L’offerta comprende ricambi e componentistica dei principali produttori del settore, tra cui marchi come Bosch, Brembo, Castrol, Continental, Denso, Delphi, Ferodo, Gates, Magneti Marelli, Mann Filter, Mobil, Motul, NGK, Osram, Sachs, SKF, TRW, Valeo e VDO, insieme a numerosi altri brand specializzati.

Sono inoltre disponibili spedizioni, con l’obiettivo di rendere il servizio accessibile anche oltre il punto vendita fisico.

Non solo autoricambi: l’esperienza dell’officina

Meduri Group mantiene inoltre uno dei tratti che ne hanno caratterizzato la storia: l’attività di officina.

Accanto alla vendita di ricambi e accessori, l’azienda mette a disposizione personale qualificato e servizi dedicati alla manutenzione dell’auto, compresi interventi di equilibratura e convergenza.

Una combinazione tra esperienza maturata sul campo e disponibilità di componenti che consente al cliente di trovare nello stesso riferimento sia il prodotto sia il supporto tecnico.

Sabato 10 ottobre la grande inaugurazione

L’inaugurazione del nuovo punto vendita è in programma sabato 10 ottobre alle ore 18, in via Nazionale 331, 89134 Pellaro (Reggio Calabria).

Meduri Group ha voluto trasformare l’apertura in un momento di incontro e di festa, con novità, sorprese e promozioni dedicate ai clienti.

L’azienda rivolge infine un particolare ringraziamento ai partner commerciali e a tutti i clienti che negli anni hanno scelto e sostenuto l’attività, contribuendo a un percorso iniziato nel 1959 e che oggi prosegue con nuovi spazi e nuovi servizi.

Meduri Group S.r.l. – Autoricambi e Accessori

Via Nazionale 331 – Pellaro, Reggio Calabria