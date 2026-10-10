City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ABBONATI ACCEDI
In Evidenza

Maltempo in Calabria, per domenica l’allerta scende a gialla

Danni e disagi particolarmente nel Reggino, a Melito Porto Salvo e nei territori limitrofi della costa ionica

10 Ottobre 2026 - 15:55 | di Redazione

via marina maltempo chiusa ()

L’allerta meteo per le provincie di Reggio Calabria, Vibo Valentia, Catanzaro, le aree tirreniche del Cosentino e il litorale ionico a sud del Crotonese scende a gialla per la giornata di domani. E’ quanto viene indicato nell’ultimo bollettino diffuso dalla Protezione civile regionale.

Scendono da giallo a verde invece le altre aree ioniche del Cosentino e del Crotonese. Per oggi resta l’allerta arancione. La Protezione civile monitora costantemente l’evolversi dei fenomeni atmosferici che, nella notta scorsa, hanno causato danni e disagi particolarmente nel Reggino, a Melito Porto Salvo e nei territori limitrofi della costa ionica, interessando anche le aree di San Lorenzo e Bagaladi.

Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie

Calabria Attualità
Segui CityNow su Google
Preferiti Discover News

Non hai ancora scaricato
la nuova App di CityNow?