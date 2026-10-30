Caso Stasi, AVS Calabria: ‘Convinti della piena estraneità del sindaco’

Il provvedimento cautelare nei confronti di Flavio Stasi, nell’ambito di una operazione contro la Mafia operante nella Sibaritide e, in particolar modo, nella città di Corigliano Rossano, ci ha consegnato grande preoccupazione e tanta incredulità.

«Bisogna fare in fretta per chiarire la posizione del Sindaco»

Fermo restante la positività dell’operazione, che dopo attente indagini ha fatto luce su omicidi e gravissimi reati perpetrati nel territorio e la fiducia piena nel lavoro della Magistratura, riteniamo che bisogna fare in fretta per chiarire la posizione del Sindaco della terza città della Calabria, per la sua persona e per l’Istituzione che rappresenta.

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«Noi siamo convinti della piena estraneità di Flavio»

Noi siamo convinti della piena estraneità di Flavio, del quale parla la storia personale e politica, anni di impegno contro la criminalità e per la legalità, che gli sono costati intimidazioni, minacce e mesi di controllo sotto scorta. L’apparizione pubblica più recente è proprio di alcuni giorni fa a Cassano allo Jonio, all’Assemblea per difendere il territorio dalle infiltrazioni e dalle violenze mafiose, organizzata dal Sindaco di quella città e dal Vescovo della stessa Diocesi.

Le attestazioni di stima e solidarietà

Del resto gli attributi di stima, vicinanza e solidarietà, le tante attestazioni convinte di linearità e trasparenza del suo operato amministrativo dei massimi esponenti istituzionali e politici di tutta la Calabria, sono la testimonianza della fiducia larga nei confronti di un protagonista del confronto e della lotta in difesa dei diritti dei calabresi e per il rilancio della nostra terra.

ALLEANZA VERDI SINISTRA CALABRIA

Giuseppe CAMPANA – Fernando PIGNATARO