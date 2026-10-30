Calcio a 5: Michele Priolo, un’altra grande vittoria e confermata la vetta della classifica

Seconda trasferta stagionale e secondo successo sul campo dell’Agira

Gara non semplice per le reggine che nonostante le numerose occasioni create (28 tiri nel corso della ripresa), hanno dovuto contenere il tentativo di rimonta delle siciliane che dal 4-0 sono arrivate fino al 4-2.

Adesso per le ragazze di mister De Stefano ci sarà modo di rifiatare, con la pausa del campionato prevista per questa domenica. Si tornerà in campo, in casa, al PalaViola, l’8 novembre per il big-match contro lo Spartak San Nicola, del portiere pluri-campione d’Italia, Gaby Tardelli. Sfida nella sfida con la scudettata Martina Cacciola, estremo difensore della Michele Priolo assente ad Agira, ma alla quale la squadra ha dedicato i tre punti conquistati.

Raggiante il presidente Emy Priolo, che commenta così il momento della squadra: “Un grande avvio di stagione, con quattro vittorie, frutto dell’ottimo lavoro svolto dalle ragazze e dal mister. Tutte stanno dando il proprio contributo e non possiamo che essere ottimisti per il prosieguo”.