Reggio, il ricordo di Pietro Vilasi e la proposta degli amici: L’intitolazione di un campo del S. Agata

Legare il suo nome a quel rettangolo verde al quale ha dedicato tanti anni di lavoro, con passione, professionalità e discrezione

L’improvvisa scomparsa di Pietro Vilasi ha lasciato un vuoto profondo non soltanto nella sua famiglia, ma anche nell’ambiente Reggina e tra i tanti amici che lo conoscevano e gli volevano bene. In particolare, nel quartiere di San Sperato, dove Pietro viveva e aveva costruito nel tempo rapporti di amicizia e affetto. A ricordarlo, attraverso le pagine di Reggio10Forever, in rappresentanza anche del gruppo di amici, è Demetrio Calluso, giornalista, che ha voluto dedicargli un pensiero carico di emozione, accompagnato da una proposta rivolta al sindaco di Reggio Calabria, Francesco Cannizzaro.

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La proposta: intitolare un campo di allenamento a Pietro Vilasi

Un gesto concreto per mantenere vivo il ricordo di Pietro Vilasi, uomo che per tanti anni ha dedicato la propria vita alla cura dei campi di calcio, in particolare quelli della sua amata Reggina.

“In questo momento di sconforto per la tua improvvisa dipartita, sentiamo il dovere di fare una proposta che unisca tutti noi amici di San Sperato nel tuo indelebile ricordo: chiediamo formalmente alla Città Metropolitana e al sindaco Francesco Cannizzaro di intitolare alla tua memoria il campo di allenamento del centro sportivo S. Agata, in quanto luogo dove lo sport, la passione e la condivisione che tanto amavi continuino a vivere. Quale modo migliore di ricordarlo se non legando il tuo nome a quel rettangolo verde che noi giovani di allora sognavamo di calcare sorridendo alla vita in modo spensierato“.

Una proposta che nasce dall’amicizia e dal desiderio di non dimenticare Pietro Vilasi, legando il suo nome proprio a quel rettangolo verde al quale ha dedicato tanti anni di lavoro, con passione, professionalità e discrezione.