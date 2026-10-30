Addio a Pietro Vilasi: ci saluta da quel rettangolo verde che era la sua vita. Sabato i funerali

Andato via in un attimo, improvvisamente, mentre svolgeva con la dedizione, la cura e l’attenzione di sempre, quel lavoro a cui aveva dedicato una vita e che sapeva fare come pochi. Pietro Vilasi è stato stroncato da un malore ieri mattina, mentre si trovava al centro sportivo Sant’Agata, tra quei campi di gioco di cui per tantissimi anni si era preso cura con passione, professionalità e un amore sincero per il proprio lavoro.

Grande lavoratore, persona perbene, educata, sorridente e silenziosa. Pietro era conosciuto e benvoluto da tutti, soprattutto nell’ambiente calcistico reggino, quello della sua amata Reggina, alla quale aveva dedicato gran parte della propria vita professionale, tra lo stadio Granillo e il centro sportivo Sant’Agata.

Nipote dello storico magazziniere amaranto Mimmo Tavella, Pietro rappresentava una di quelle figure preziose che, lontano dai riflettori, hanno contribuito quotidianamente alla vita del club. Sempre presente, sempre disponibile, con la discrezione e la serietà che lo hanno contraddistinto. La sua improvvisa scomparsa ha profondamente scosso tutto l’ambiente amaranto e non solo. La Reggina, in segno di lutto e vicinanza alla famiglia, ha annullato le attività della prima squadra previste nella giornata di ieri.

L’ultimo saluto a Pietro Vilasi si terrà sabato 31 ottobre, alle ore 10:30, presso la Chiesa di San Sperato.

La redazione di CityNow si stringe al dolore di tutti i familiari di Pietro Vilasi, in particolar modo ai fratelli Pino, Mimmo e Totò e allo zio Mimmo Tavella, esprimendo le più sentite condoglianze.