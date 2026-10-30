Calcio a 5: La Cadi Futura in campo a Taranto alla ricerca della prima vittoria

Ci sono partite che, nel corso degli anni, finiscono per diventare un appuntamento fisso, quasi un rito. New Taranto contro Cadi Antincendi Futura è una di queste: una classica di questo campionato, un incrocio che ha sempre regalato emozioni, gol e colpi di scena. Tanti di voi, ricorderanno, ad esempio un memorabile gol di Peppe Scopelliti.

E sabato 31 ottobre 2026, alle ore 15, la sfida tornerà a vivere in Puglia, con la classica diretta su FutsalTv, televisione ufficiale del campionato con visione gratuita.

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Per i giallo-blu è una gara importante, importante per dare una svolta a un avvio di torneo fin qui tutt’altro che fortunato. La sensazione, guardando quanto visto nell’ultima uscita al Pala Attinà contro la quotata Academy Pescara, che proprio contro Taranto aveva vinto 4-8, è che il pareggio – il 3-3 di venerdì scorso tra le mura amiche – possa persino risultare stretto. Tanti i fischi più che dubbi, sottolineati a gran voce dal Vice-Presidente Filiberto Mallamaci, che hanno reso particolarmente fastidioso l’andamento di una partita in cui il giallo-blu hanno comunque dimostrato carattere e qualità.

È ovvio che, dopo un inizio di campionato totalmente all’insegna delle sfortune, i giallo-blu abbiano un solo compito: lottare su ogni pallone e provare a invertire la rotta.

La classifica dell’avversario, la New Taranto, dice otto punti: sconfitta all’esordio contro la Lazio, pareggio 4-4 con il Messina, 5-5 in casa del Cus Molise, vittoria 3-4 in casa della Real Fabbrica, stop, citato pocanzi, 4-8 contro il Pescara tra le mura amiche e, nell’ultimo turno, il successo 2-5 contro il CdM. Un percorso a strappi.

Di fronte, però, ci sarà un avversario di primo livello. New Taranto è squadra forte e preparata: Giannace, Quinto, il portiere Masiello, Camasso, Espindola, Joao Zatzuga e non solo sono stati negli anni avversari al top per i colori giallo-blu. Un roster che impone massima attenzione e che, come sempre, renderà la sfida spettacolare e di altissimo livello.

A dirigere l’incontro saranno Amedeo La Calamita di Bari e Ivano Pubblico di Roma 1, con Domenico De Candia di Molfetta al cronometro