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La grande vela protagonista a Reggio Calabria: il 31 ottobre e il 1° novembre al via il Trofeo del Mediterraneo

Il consigliere comunale Fabio Colella: "Lo sport è motore economico, sostenibilità, inclusione e simbolo della nuova cittadinanza dello Stretto"

30 Ottobre 2026 - 10:22 | Comunicato

La grande vela protagonista a Reggio Calabria: il 31 ottobre e il 1° novembre al via il Trofeo del Mediterraneo

Cresce l’attesa sul lungomare di Reggio Calabria per il Trofeo del Mediterraneo (1° Trofeo Luca Attanasio), l’importante kermesse dedicata alle imbarcazioni d’altura che il 31 ottobre e il 1° novembre trasformerà le acque dello Stretto in un suggestivo palcoscenico naturale. L’evento, organizzato dal Circolo Velico Reggio e dalla Lega Navale Italiana sezione di Reggio Calabria, in sinergia con la FIV (Federazione Italiana Vela), il CONI Calabria e CIP Calabria e le istituzioni locali, si preannuncia come un momento di grande impatto non solo sportivo, ma anche turistico, strategico e profondamente sociale per l’intero territorio.

Una barca con equipaggio di persone diversamente abili

Un evento che si arricchisce infatti di un valore umano inestimabile, ricordando a tutti che lo sport, e la vela in particolare, è per sua natura sinonimo di inclusione e accessibilità. A rendere questa regata ancora più meravigliosa e densa di significato sarà la partecipazione straordinaria di un’imbarcazione del Circolo Velico Reggio, schierata in collaborazione con Special Olympics. L’equipaggio di questa barca sarà composto interamente da persone diversamente abili: una presenza forte e tangibile che certifica la vera bontà della manifestazione e ribadisce come, navigando sulle stesse onde, lo sport sappia abbattere in modo definitivo qualsiasi barriera.

Le parole del consigliere Fabio Colella

A sottolineare la rilevanza dell’iniziativa a tutto tondo è il consigliere comunale della Città di Reggio Calabria, Fabio Colella, che evidenzia come la manifestazione rappresenti un volano cruciale per lo sviluppo cittadino, la valorizzazione dell’ambiente e l’inclusione sociale.

«Eventi sportivi di questa caratura danno un immenso lustro alla nostra città e fungono da vero e proprio motore per tutte le attività del territorio, offrendo una vetrina straordinaria per far conoscere le nostre bellezze», dichiara il consigliere Fabio Colella. «La vela, in particolare, è una disciplina totalmente ecosostenibile e rispettosa dell’ambiente. Questo connubio perfetto ci permette di esaltare il nostro mare e le meraviglie dello Stretto, promuovendo un turismo sano e a impatto zero».

Il consigliere si sofferma poi sull’importante valore simbolico della manifestazione, capace di unire le sponde e le persone:

«Accoglieremo tantissime imbarcazioni provenienti dallo Stretto di Messina. Questa massiccia adesione è la riprova tangibile che il percorso tracciato dalla nostra amministrazione con il sindaco Cannizzaro, in piena sinergia con il sindaco di Messina Basile, sta portando i suoi frutti. La volontà di lavorare insieme è un fatto reale: proprio dallo sport, dai suoi valori di profonda inclusione e dalla condivisione del nostro mare, prende vita e si consolida una cittadinanza nuova, un’unica grande comunità dell’Area dello Stretto. Sapere che a competere ci sarà anche un equipaggio composto interamente da atleti diversamente abili è il segno più bello di questo evento, la dimostrazione pratica che lo sport è di tutti e per tutti».

L’appuntamento per ammirare da vicino la flotta in gara e celebrare questa due giorni all’insegna della vela d’altura, dell’inclusione senza barriere e della condivisione territoriale è fissato per l’ultimo fine settimana di ottobre. La regata prenderà il via ufficialmente sabato mattina alle 10:30 e lo spettacolo mozzafiato delle imbarcazioni sarà perfettamente visibile dall’Arena dello Stretto “Ciccio Franco”, lungo l’affascinante cornice del Lungomare.

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