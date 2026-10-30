Il Museo Diocesano apre alle scuole: visite guidate e attività per tutte le età

Venerdì 30 ottobre dalle 17 alle 19 il Museo diocesano aprirà le porte a dirigenti scolastici e insegnanti per uno speciale educational tour, una visita guidata tesa a illustrare la proposta didattica 2026-2027 e le pregevoli collezioni d’arte esposte.

Alle Scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I e II grado il Museo diocesano riserva da sempre un’articolata proposta didattica, con l’intento di far accostare gli studenti all’arte sacra in modo interattivo, suscitando interesse e coinvolgimento.

Visite guidate (Museo diocesano, Cattedrale e chiesa degli Ottimati) e attività didattiche, differenziate per gradi scolastici, tendono a favorire il contatto diretto con le opere d’arte e a privilegiare l’aspetto creativo dell’apprendimento, ispirandosi alla pedagogia della scoperta, dell’approfondimento e della condivisione delle osservazioni.

Ai bambini della Scuola dell’infanzia è proposto un approccio multisensoriale che affianca linguaggi visivo, gestuale e musicale, proponendo un’esperienza insieme tattile, olfattiva e uditiva: l’attività Esploriamo l’arte, vediamo con le mani mira ad attivare il coinvolgimento emotivo del bambino perché familiarizzi con il Museo attraverso la meraviglia e lo stupore.

Le novità della proposta didattica 2026-2027

Alcune importanti novità arricchiscono la proposta didattica 2026-2027: alla Scuola Primaria sono rivolte attività quali Il piccolo archeologo del sacro e Alla ricerca della tecnica perduta, i cui contenuti e modalità tengono conto del livello di abilità, competenze ed esperienza delle classi coinvolte, caratterizzandosi per un’attenzione interdisciplinare (storia, letteratura, arte, religione) e l’uso di un linguaggio adeguato.

In particolare, nei mesi di novembre e dicembre Greccio e la vera Storia del Presepe è il titolo di un’attività didattica e di un laboratorio creativo (a scelta degli insegnanti) che includeranno la visita alla Mostra dei Presepi più belli della Collezione di Ninì Sapone, dall’Italia e dal mondo, esposti nelle sale del Museo, unita al racconto delle origini del Presepe e delle fonti letterarie che lo ispirarono.

Alla Secondaria di I e II grado sono proposte visite guidate e nuove attività didattiche quali Il corpo in movimento, Racconti dal passato, La Parola e l’immagine e #Arteestorie: il museo in un tag: tra gli obiettivi, favorire le capacità espressive e progettuali dei ragazzi, stimolare l’osservazione critica e l’interpretazione dei linguaggi artistici, proporre l’uso strategico degli strumenti digitali nella comunicazione del patrimonio culturale.

Il Museo diocesano di Reggio Calabria favorisce da sempre accessibilità e inclusione, aprendosi a diverse fasce di pubblico, a partire dai più piccoli, valorizzando le specificità e rispondendo ai bisogni di ciascuno.

Venerdì 30 ottobre h 17-19 ad accogliere gli insegnanti lo staff dei Servizi educativi e la collezione permanente del Museo, arricchita da nuove importanti acquisizioni, e la Mostra fotografica Gaza. Là dove resiste la vita di Fadi A. Thabet.