Reggio, al Museo diocesano la ‘Mostra dei Presepi’ della collezione Ninì Sapone
Tradizione e arte presepiale protagoniste al Museo Diocesano con la mostra dedicata all'indimenticato presepista reggino
02 Gennaio 2026 - 08:35 | Comunicato Stampa
Il Museo diocesano ha allestito anche quest’anno, nei propri spazi, una Mostra dei Presepi più belli appartenenti alla Collezione di Ninì Sapone, indimenticato presepista reggino, che li raccolse dall’Italia e dal mondo.
La Mostra, visitata tra novembre e dicembre da centinaia di bambini delle scuole reggine, è tuttora
allestita lungo il percorso espositivo museale: le statuine in ceramica dei fratelli Allegra di Reggio Calabria e quelle in terracotta di Giuseppe Pesa di Seminara, le fantasiose composizioni in terracotta di Francesco Scarlatella di Caltagirone, i gruppi ispirati al Settecento napoletano opera del maestro Antonio Greco di Castellamare di Stabia, quelli in cartapesta di scuola leccese di Marco Epicochi, le composizioni lignee di Karl e Heinrich Demetz di Ortisei in Val Gardena, solo per citarne alcuni.
Ad essi si aggiunge una piccola sezione dedicata ai Presepi dal mondo, con manufatti in materiali e tecniche diversi, provenienti da Europa, Africa, Asia e Americhe.
In particolare, martedì 30 e mercoledì 31 dicembre, venerdì 2 e sabato 3 gennaio (dal martedì al sabato 9-13 e venerdì anche h 15-19) una visita guidata alla Collezione permanente, recentemente arricchita da nuove importanti acquisizioni, e alla Mostra di Presepi sarà inclusa nel biglietto d’ingresso.
Per informazioni e prenotazioni gruppi si contatti il n. 3387554386.