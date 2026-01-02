Reggio, Borgo Nocille inaugura l’anno in musica con ‘Radici che suonano’

Tra memoria e suoni antichi, Borgo Nocille accoglie il nuovo anno con il concerto di Francesco Denaro tra chitarra battente e lira

Il nuovo anno a Borgo Nocille si accende di una luce particolare: quella che nasce dall’incontro tra la musica, le storie e le tradizioni. Suoni antichi che si mescolano ai profumi del fuoco a legna e ad una scenografia naturale da presepe fanno da sfondo il 2 gennaio 2026, a partire dalle ore 19:00 a “Radici in musica – dalla Calabria al Mediterraneo” di e con Francesco Denaro.

Radici in musica: dalla Calabria al Mediterraneo

Musicista e interprete dei canti della tradizione orale del Sud, Denaro guiderà il pubblico in un viaggio sonoro tra la chitarra battente e il fascino arcaico della lira, nelle sue declinazioni calabrese e cretese.

Strumenti che non producono soltanto musica, ma raccontano storie, evocano paesaggi e restituiscono il senso profondo delle radici comuni che legano la Calabria al Mediterraneo.

Attraverso i brani della tradizione orale, Denaro accompagnerà gli ascoltatori in un percorso che intreccia musica, terra e memoria, mostrando come le culture locali dialoghino da sempre con altre sponde, in un continuo scambio di suoni e significati.

L’apericena del borgo: musica e convivialità

Al termine del concerto, la serata prosegue con l’Apericena del Borgo, a base dei prodotti tipici del territorio, cucinati su fuoco a legna.

“Un momento conviviale che completa l’esperienza musicale e restituisce il senso più autentico di Borgo Nocille come luogo di incontro, condivisione e comunità” dichiara Demetrio Laganà, presidente di Borgo Nocille.

Il 6 gennaio tornano i Mattanza con “Abbentu”

Il calendario di gennaio prosegue con un altro appuntamento molto atteso. Il 6 gennaio, giorno dell’Epifania, Borgo Nocille accoglie il ritorno dei Mattanza, che recuperano la serata del 28 dicembre scorso, rinviata a causa delle condizioni meteorologiche avverse.

A partire dalle ore 19, la storica formazione calabrese presenterà “Abbentu”, una rievocazione musicale e rituale della Natività che intreccia canti tradizionali, testi popolari e brani inediti. Attraverso le canzoni e il racconto recitato, Abbentu mette al centro l’umanità dei personaggi della Natività, trasformando la musica in narrazione corale.

Leggi anche

Un borgo che riparte dalla memoria

A Borgo Nocille il nuovo anno comincia così: con la musica che racconta, con le radici che si fanno suono e con una comunità che si ritrova attorno ai sapori e alle atmosfere della propria terra. Un inizio che affonda nel passato per guardare avanti e costruire insieme presente e futuro.

Per i concerti e l’apericena è obbligatoria la prenotazione al numero 328 17 22 545.