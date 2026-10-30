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Reggio, Corredino Sospeso sperimenta un nuovo modo di preparare l’arrivo di un bambino

“Il corredino lo scegli tu”. Tre giornate dedicate alle famiglie in attesa e con neonati

30 Ottobre 2026 - 08:56 | Comunicato stampa

Reggio, Corredino Sospeso sperimenta un nuovo modo di preparare l’arrivo di un bambino

Da sei anni Corredino Sospeso, progetto dell’APS Pandora, è una rete di mamme, e non solo, che si prende cura delle famiglie della città nei primi mesi di vita dei loro bambini. Il suo modo di operare è semplice: chi ha bisogno scrive all’associazione, racconta cosa gli serve e le volontarie preparano il corredino, grazie ai capi donati da tante famiglie del territorio.

Questo modo di lavorare non cambierà. Accanto a questo, però, l’associazione ha deciso di sperimentare una nuova iniziativa: “Il corredino lo scegli tu”.

Locandina di “Il corredino lo scegli tu” di Corredino Sospeso con date e orari delle tre giornate a Reggio Calabria

Come funziona “Il corredino lo scegli tu”

Per la taglia 0-3 mesi, con capi invernali e di mezza stagione, le future mamme, chi ha partorito da poco e le loro famiglie potranno venire in sede e comporre il corredino in prima persona, accompagnate dalle volontarie e scegliendo tra i capi a disposizione.

«In questi sei anni abbiamo ricevuto vestitini preziosi, donati con tanto amore da altre famiglie», spiega Simona Argento di Corredino Sospeso. «Con questa iniziativa vogliamo dare a questi capi una nuova vita e proporre un modo diverso di prepararsi all’arrivo di un bambino: più sostenibile, più consapevole e più vicino alle persone. Non cambiamo il nostro modo di lavorare, lo arricchiamo. È un esperimento, e lo facciamo con il cuore: vogliamo conoscere le famiglie, ascoltarle e capire insieme a loro se questa strada funziona.»

L’iniziativa è aperta ai soci di Corredino Sospeso e a chi vorrà associarsi direttamente in sede. La quota associativa è di 15 euro l’anno a famiglia e vale per tutti i bambini da 0 a 3 anni del nucleo familiare. Per tutto l’anno, i soci potranno rivolgersi all’associazione per ciò che serve, in base ai capi disponibili. Associarsi significa anche sostenere la rete e fare propri i valori del progetto: il riuso, la solidarietà e il sostegno alle famiglie del territorio.

Le date

  • Sabato 31 ottobre, dalle 8:30 alle 12:30
  • Domenica 1 novembre, dalle 15:30 alle 19:00
  • Domenica 8 novembre, dalle 15:30 alle 19:00

Dove: sede di Corredino Sospeso, Viale Amendola 1D-E, Reggio Calabria

Info: WhatsApp 327 321 4562, facebook.com/corredinosospeso

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