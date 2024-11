Reggio, laboratori natalizi e regali solidali: Corredino Sospeso apre le porte alla città

Sabato 23 e Domenica 24 novembre, dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 17:00 alle 19:00, il progetto Corredino Sospeso apre le porte della sua sede in Viale Amendola 1 D/E, Reggio Calabria, per accogliere amici e sostenitori in occasione del weekend natalizio.

Un weekend ricco di attività

Le volontarie di Corredino Sospeso, che ogni giorno supportano centinaia di famiglie con corredini per bambini fino a tre anni, hanno organizzato un programma speciale con numerose attività per grandi e piccoli:

Laboratori per bambini:

Lettura

Decori per l’albero

Costruzione di una casa con materiale riciclato

Attività per adulti:

Laboratorio di disostruzione

Workshop sulla cianotipia

Idee per decorare la tavola di Natale

Per consultare il programma completo, visita il sito ufficiale:

https://www.corredinosospeso.it/benvenuto-natale-laboratori-ed-eventi-23-e-24-novembre-2024/

Scopri la magia del Corredino Sospeso

Sarà un momento unico per immergersi nella realtà dell’associazione, scoprendo gli spazi recentemente rinnovati, dove nascono i progetti solidali che raggiungono oltre 600 bambini. Potrai vedere il luogo in cui vengono raccolte le donazioni, trasformate poi in servizi e aiuti concreti per le famiglie.

Durante il weekend, sarà anche possibile scoprire la linea solidale natalizia, artigianale e in edizione limitata, e degustare un buon panettone. Grazie ai regali solidali, è possibile trasformare dolci sogni in progetti concreti come:

Formazione e sensibilizzazione

Prodotti per l’igiene

Laboratori e attività di screening

Spazi per le attività

Come contribuire al progetto

Vuoi sostenere Corredino Sospeso e regalare un Natale speciale? Visita il catalogo online per scegliere regali solidali:

https://www.corredinosospeso.it/catalogo-regali-solidali-natale-2024/

Per informazioni o iscrizioni ai laboratori:

Invia un messaggio WhatsApp al 3273214562