A Reggio il progetto “Ci prendiamo cura di te” promosso dall'associazione 'Pandora'

Si terrà venerdì 22 marzo, dalle ore 17.00 alle ore 19.00 presso l’isola felice in via S. Lucia 37/A, il quarto appuntamento del progetto “Ci prendiamo cura di te”, con un incontro gratuito dal titolo “La cura dei corpi dopo la nascita: dalla mamma con la riabilitazione del pavimento pelvico, al bambino con il gioco come facilitatore delle sviluppo motorio”, promosso dall’Associazione di Promozione Sociale “Pandora” ed in collaborazione con il coordinamento dei consultori familiari dell’ASP di Reggio Calabria.

Le dott.sse Maria Rosa Velletri, Medico Chirurgo specialista in pediatria neonatologia, Angela Suni, Ostetrica del Consultorio Familiare “Gebbione”, Concetta Condello, Fisioterapista specializzata nell’area pediatrica C/O ASP di Vibo Valentia si prenderanno cura, insieme ai partecipanti, del corpo e della mente della diade madre figlio.

La ripresa dal parto, a volte, non è facilissima e insieme all’ ostetrica scopriremo come poter riabilitare il pavimento pelvico ed i muscoli addominali. Insieme alla fisioterapista scopriremo come il gioco possa essere uno strumento per facilitare lo sviluppo psicomotorio dei vostri bimbi. E la nostra pediatra ci aiuterà a comprendere cosa ruota intorno a questi momenti delicatissimi di formazione della neo-famiglia.

Per informazioni e prenotazioni scrivici su whatsapp al 3273214562 o clicca qui https://wa.me/message/CUGQ56KCDPHBC1

Informazioni utili:

Per partecipare all’incontro è necessario prenotarsi.

– Come tutte le nostre attività, questo è un incontro “amico della famiglia”, quindi i tuoi bambini sono i benvenuti.

– L’incontro non è destinato solo a mamme e papà con bimbi da 0 a 3 anni e futuri genitori, che avranno la priorità, ma anche ai nonni che insieme a voi parteciperanno alle fasi della crescita dei vostri piccolini.

– Si consiglia un abbigliamento comodo.