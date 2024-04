Reggio, tra ricordi e fragranze: la nuova vita di Effluvi nel segno di Giulio Brezza - FOTO

Effluvi, la rinomata profumeria di nicchia di Reggio Calabria, ha recentemente riaperto le sue porte al numero 330 di Corso Garibaldi. L’attività, oggi, celebra un mese dalla riapertura, fatta di nuove e vecchie fragranze, ma soprattutto ricordi.

Dopo la scomparsa del suo carismatico fondatore, Giulio Brezza, la profumeria ha subito una significativa ristrutturazione, spostandosi solamente di qualche metro.

La riapertura è avvenuta grazie all’amore dei numerosi clienti/amici ed all’apporto di numerosi professionisti locali, ma soprattutto alla tenacia di Rosanna e Francesca, rispettivamente sorella e moglie di Giulio, che hanno voluto tener viva l’attività in segno di continuità a cui l’imprenditore ha dedicato la sua intera vita.

La profumeria artistica riapre in ricordo di Giulio Brezza

Giulio Brezza era un viaggiatore e un appassionato conoscitore di profumi di nicchia, spesso scoperti nelle sue visite a piccole profumerie sparse per il mondo.

Con Effluvi, aperto nel 2008, aveva trasformato la sua passione in un punto di riferimento per gli amanti delle essenze esclusive, lontane dai canali commerciali. Montale, Mancera, Nasomatto e Orto Parisi sono solo alcune delle etichette che caratterizzano, tutt’oggi, l’offerta di Effluvi, facendo della profumeria un luogo di culto per gli intenditori e curiosi.

Un ringraziamento va all’architetto Sebastiano Fotia, che ha spiegato a CityNow:

“Ho pensato allo spazio come ad un arcipelago, in cui i diversi spazi sono isole ora fiorite, ora fruttate ed ora aromatiche distinte per brand. Il gioco di spazi avviene grazie a mensole e boiserie, giocando nel contesto di colori caldi e freddi dal rovere nella parte alte ed il bianco nella parte bassa, fino ad arrivare al pavimento scuro. Il tutto per creare un ambiente unico, elegante, essenziale e raffinato”.

Il ringraziamento della proprietà va ad Attilio Morabito per il servizio fotografico impeccabile, a Paola Canale per l’organizzazione e la grande professionalità nel curare ogni singolo dettaglio dell’evento per l’inagurazione, a Enzo Destefano per gli straordinari allestimenti floreali e la sua grande capacità di fare magie, alla falegnameria Monir di Kaled che con maestria ha lavorato i vari materiali, al supervisore ai lavori Francesco Biondo ed alla dottoressa Daniela Scopelliti per il suo fondamentale contributo.



















Amore il fil rouge

Rosanna e Francesca, insieme a Paola Canale, hanno deciso di chiamare il progetto di riapertura “Amore”, che è diventato il fil rouge della profumeria.

“Abbiamo preso le redini di questa profumeria in segno di continuità e amore, quel gioiellino che era di Giulio” ricorda Rosanna, sottolineando l’importanza di mantenere viva la passione del fondatore. Le due imprenditrici ci dicono che gli effluvi continuano a profumare l’intera città e lo Stretto.

Grazie di cuore a tutti.

*Foto di Attilio Morabito.