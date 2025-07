Il calciomercato delle altre: Nissa e Scafatese, altri due colpi in entrata

In questa sessione di calciomercato di serie D, sono le società che si stanno muovendo più di ogni altra alla ricerca di quegli elementi che possano garantire un campionato di vertice. E come spesso è accaduto negli ultimi anni, si va a pescare soprattutto negli organici delle squadre reduci dalla vittoria del campionato. Cosa che stanno facendo Nissa e Scafatese:

Alla Nissa il re delle promozioni Marco Palermo

Il presidente della Nissa Giovannone piazza un altro colpo di spessore per il centrocampo. È in chiusura, così come anticipato nella pagina ufficiale del club, l’accordo con Marco Palermo, esperto centrocampista classe 1995 reduce dalla promozione in Serie C conquistata con il Siracusa.

Palermo è stato uno dei pilastri della formazione aretusea, per lui 34 le presenze stagionali al centro di una rosa molto forte come quella siciliana. Ha ottenuto quattro promozioni in carriera.

Il difensore Baldan alla Scafatese

Una valigia, una serie di adesivi con le squadre che lo hanno visto protagonista e poi il gagliardetto appeso alla stessa come ultima destinazione. Ha scelto questa grafica la Scafatese per annunciare l’arrivo del difensore del Siracusa Baldan, fresco reduce della promozione in serie C ottenuta con gli azzurri. Raggiunge l’attaccante Maggio e dovrebbero arrivare anche Aquadro e Suhs.