Calciomercato: un altro ex Reggina effettua il salto di categoria

Arrivato dal Città di S. Agata a stagione iniziata, Thiago Capomaggio ha fatto la sua parte con la maglia della Reggina seppur non sempre da titolare. Una rete all’attivo e un buon rendimento nel momento in cui è stato chiamato in causa. In scadenza nel giugno del 2025, sul mercato ha ricevuto tante chiamate da società dilettantistiche, ma come Vesprini, Forciniti e Cham, ha atteso quella giusta che è arrivata dal professionismo ed è pronto a firmare in serie C con il Pineto, così come riferiscono i colleghi de lacasadic.com:

T. Capomaggio al Pineto

“Il Pineto prosegue con decisione la pianificazione della prossima stagione: è tutto fatto per l’arrivo di Thiago Capomaggio, fratello di Galo. Il difensore centrale firmerà il contratto nella giornata di oggi, mercoledì 16 luglio“.