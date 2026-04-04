Reggio, torna ‘Rewind’: la regina della dance arriva all’Oasi Pool Club
ore 21:00
evento gratuito
Per una sera Reggio torna a ballare sulle note che hanno segnato un’epoca.
Sabato 11 aprile all’Oasi Pool Club arriva Rewind, evento dedicato alla grande dance che riporta in città uno dei nomi più iconici del genere: Neja, artista che con i suoi successi ha attraversato generazioni e classifiche.
L’appuntamento si preannuncia tra i più attesi dagli amanti di quella stagione musicale che, tra anni Novanta e Duemila, ha accompagnato notti, estati e ricordi rimasti vivi nel tempo.
Neja, icona dance amata da più generazioni
Milioni di dischi venduti, una carriera internazionale e brani diventati riferimenti per un’intera epoca.
Tra i successi più noti ci sono “The Game”, brano che le è valso la vittoria a Un Disco per l’Estate, e “Restless”, hit arrivata ai vertici delle classifiche, certificata Disco d’Oro e scelta anche come sigla ufficiale del Festivalbar.
Il rapporto con il pubblico si è consolidato nel tempo anche grazie a oltre 15 tour mondiali, dagli Stati Uniti al Giappone, segno di un seguito rimasto fedele negli anni. La sua presenza a Reggio riporta così al centro una stagione musicale che continua ancora oggi a emozionare.
Dinner show e after dinner nelle terrazze dell’Oasi
L’evento, organizzato da Rewind, si svolgerà nelle terrazze dell’Oasi Pool Club, locale che da anni fa parte dell’intrattenimento cittadino.
Si partirà alle 21 con il dinner show e con uno spettacolo di moda curato da Mariangela Zaccuri.
Dalle 23 in poi spazio invece all’after dinner, pensato come un viaggio dentro 30-40 anni di musica dance. Ad accompagnare il pubblico ci saranno i dj storici della dance reggina, capitanati da Enzo Romeo, fino ad arrivare all’esibizione di Neja con i brani che hanno segnato la sua carriera.
Una notte tra nostalgia e voglia di leggerezza
Il cuore di Rewind è tutto qui: riportare in pista una parte importante della memoria musicale di intere generazioni. Per molti sarà l’occasione per rivivere il clima di serate rimaste impresse nel tempo. Per altri, invece, sarà un modo per avvicinarsi ad una musica che conserva ancora energia e identità.
Altri eventi
10 Aprile 2026
Reggio, Gennaro Calabrese festeggia 25 anni di carriera con 'Calabresissimo me' al Cilea
19 Agosto 2026
Francesca Michielin annuncia il tour estivo 2026: unica data nel reggino
4 Dicembre 2026
Palasport 2026: il tour di Gigi D'Alessio fa tappa a Reggio
PalaCalafiore, REGGIO DI CALABRIA
27 Settembre - 28 Settembre 2025
Giornate Europee del Patrimonio: il Comune di Reggio aderisce aprendo due siti archeologici
13 Novembre - 14 Novembre 2025
Angelo Duro torna a Reggio: tre date per lo spettacolo al Teatro Cilea
Teatro Francesco Cilea, REGGIO DI CALABRIA
28 Novembre 2025
A Reggio il ‘Premio Nosside 40’: un viaggio tra culture con evento finale alla Mediterranea
Aula Magna Quaroni, REGGIO DI CALABRIA