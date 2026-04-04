Reggio, torna ‘Rewind’: la regina della dance arriva all’Oasi Pool Club

Per una sera Reggio torna a ballare sulle note che hanno segnato un’epoca.

Sabato 11 aprile all’Oasi Pool Club arriva Rewind, evento dedicato alla grande dance che riporta in città uno dei nomi più iconici del genere: Neja, artista che con i suoi successi ha attraversato generazioni e classifiche.

L’appuntamento si preannuncia tra i più attesi dagli amanti di quella stagione musicale che, tra anni Novanta e Duemila, ha accompagnato notti, estati e ricordi rimasti vivi nel tempo.

Neja, icona dance amata da più generazioni

Milioni di dischi venduti, una carriera internazionale e brani diventati riferimenti per un’intera epoca.

Tra i successi più noti ci sono “The Game”, brano che le è valso la vittoria a Un Disco per l’Estate, e “Restless”, hit arrivata ai vertici delle classifiche, certificata Disco d’Oro e scelta anche come sigla ufficiale del Festivalbar.

Il rapporto con il pubblico si è consolidato nel tempo anche grazie a oltre 15 tour mondiali, dagli Stati Uniti al Giappone, segno di un seguito rimasto fedele negli anni. La sua presenza a Reggio riporta così al centro una stagione musicale che continua ancora oggi a emozionare.

Dinner show e after dinner nelle terrazze dell’Oasi

L’evento, organizzato da Rewind, si svolgerà nelle terrazze dell’Oasi Pool Club, locale che da anni fa parte dell’intrattenimento cittadino.

Si partirà alle 21 con il dinner show e con uno spettacolo di moda curato da Mariangela Zaccuri.

Dalle 23 in poi spazio invece all’after dinner, pensato come un viaggio dentro 30-40 anni di musica dance. Ad accompagnare il pubblico ci saranno i dj storici della dance reggina, capitanati da Enzo Romeo, fino ad arrivare all’esibizione di Neja con i brani che hanno segnato la sua carriera.

Una notte tra nostalgia e voglia di leggerezza

Il cuore di Rewind è tutto qui: riportare in pista una parte importante della memoria musicale di intere generazioni. Per molti sarà l’occasione per rivivere il clima di serate rimaste impresse nel tempo. Per altri, invece, sarà un modo per avvicinarsi ad una musica che conserva ancora energia e identità.