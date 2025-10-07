Angelo Duro torna a Reggio: doppio spettacolo al Teatro Cilea

Il comico siciliano Angelo Duro torna a Reggio Calabria con il suo nuovo spettacolo “Ho tre belle notizie”. L’appuntamento è fissato per il 13 e 14 novembre 2025 al Teatro Francesco Cilea, con un doppio evento che si preannuncia già molto atteso.

Un ritorno nella città dello Stretto

Negli ultimi anni, Duro ha più volte fatto tappa a Reggio Calabria, registrando sempre grande partecipazione di pubblico. La sua comicità diretta e senza filtri ha conquistato i fan calabresi, che ora potranno rivederlo dal vivo in un nuovo show.

“Ho tre belle notizie”: il nuovo tour

Dopo il successo di “Sono cambiato”, con oltre 120 sold out tra Italia ed estero, Angelo Duro riparte con un tour inedito. La nuova tournée, prodotta dalla sua società Da Solo Produzioni, ha preso il via il 19 febbraio 2025 dal Teatro Team di Bari per poi toccare i principali teatri italiani, fino ad arrivare a Reggio Calabria in autunno.

Il titolo lascia già intuire una sorpresa: stavolta le “belle notizie” sono addirittura tre, ma il comico non ha svelato nulla di più. Una certezza però c’è: anche questa volta il pubblico sarà travolto dal suo stile unico.

Biglietti disponibili

I biglietti per le date di Reggio Calabria, 13 e 14 novembre 2025 al Teatro Cilea, sono già in vendita su TicketOne al seguente link: Acquista i biglietti per Angelo Duro – “Ho tre belle notizie”