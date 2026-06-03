Elezioni a Reggio, Milia: ‘Cannizzaro sarà un grande sindaco. Consapevoli delle responsabilità’

“La nostra coalizione si è resa credibile agli occhi dei cittadini e in questi anni ha portato risultati concreti, non annunci. Basti pensare all’aeroporto di Reggio Calabria", le parole del capogruppo di Forza Italia, rieletto con oltre 1270 voti

Federico Milia rimane in Consiglio comunale. Il capogruppo di Forza Italia è stato rieletto con oltre 1.270 voti, confermando il proprio peso politico all’interno della coalizione di centrodestra guidata dal nuovo sindaco Francesco Cannizzaro.

Un risultato che Milia legge come il frutto di un percorso lungo, costruito sul territorio e maturato dopo anni di opposizione a Palazzo San Giorgio.

“Una campagna dura, vissuta tra la gente”

“È stata una campagna dura, intensa, che arriva al termine di un percorso di 5 anni vissuto fino all’ultimo giorno tra le strade, tra i quartieri, parlando alla gente, spiegando qual è la nostra idea di città”, afferma Milia.

Per il consigliere comunale rieletto, il consenso personale rappresenta una conferma importante.

“Sei anni di presenza vera e tanto lavoro sul territorio, con risultati tangibili, anche dall’opposizione. Per questo questa riconferma ha un valore speciale: perché nasce dal rapporto costruito nel tempo, dalla fiducia conquistata giorno dopo giorno e dall’impegno che ho sempre messo nel rappresentare questa città”.

Milia rivolge poi un ringraziamento al nuovo sindaco.

“Grazie al sindaco Francesco Cannizzaro, lungimirante nella costruzione di un’alternativa valida e giovane, costruita in anni di lavoro, con tanti giovani a cui è stata data l’opportunità di creare la nuova classe dirigente. Lo dimostreremo dopo anni di abbandono e mediocrità della sinistra”.

“Non è un punto di arrivo”

Nel suo intervento nel corso della trasmissione di Rtv ‘Reggio Politik’, il capogruppo di Forza Italia si proietta sul nuovo percorso a Palazzo San Giorgio, questa volta però dai banchi della maggioranza.

“Grazie alla mia squadra, ai miei amici, ai miei collaboratori e soprattutto a mia madre, che mi è stata accanto in ogni momento di questo percorso. Questo risultato non è un punto di arrivo, ma una responsabilità ancora più grande. Continuerò a lavorare con umiltà, determinazione e rispetto, mettendoci sempre la faccia, come ho fatto fin dal primo giorno”.

Il giudizio sul voto: “Mandato forte dai reggini”

Secondo Milia, la vittoria del centrodestra rappresenta anche una volontà precisa dei reggini rispetto alla discontinuità nei confronti dell’amministrazione uscente.

“Quando si vince con un consenso così ampio, gratifica perché significa che siamo riusciti a trasmettere ai cittadini quello che abbiamo fatto in questi anni. Al contempo, i reggini con questo voto schiacciante a favore del centrodestra hanno voluto evidenziare il giudizio fortemente negativo nei confronti dell’amministrazione Falcomatà, che ha governato il Comune in questi 12 anni”.

Per Milia, adesso inizia la parte più difficile.

“Sappiamo di dover fare i conti con una grossissima responsabilità, visto il mandato forte che ci hanno consegnato i reggini. Ma siamo certi che già nei primi 100 giorni riusciremo a portare risultati importanti per la città”.

Aeroporto, servizi e circoscrizioni

Il consigliere comunale rivendica il percorso fatto dal centrodestra negli ultimi anni.

“La nostra coalizione si è resa credibile agli occhi dei cittadini e in questi anni ha portato risultati concreti, non annunci. Basti pensare all’aeroporto di Reggio Calabria, rinnovato nella sua struttura e con Ryanair che vola in riva allo Stretto, mentre Falcomatà e Irto ironizzavano, o ancora all’istituzione delle circoscrizioni”.

Proprio le circoscrizioni, secondo Milia, saranno centrali nella nuova amministrazione.

“Manutenzioni e servizi essenziali saranno tra le priorità da affrontare subito, e le circoscrizioni potranno aiutare molto per gestirli”.

“Scelta premiata sui giovani”

Milia si sofferma anche sul risultato delle circoscrizioni e sulla scelta dei profili messi in campo.

“Abbiamo scelto profili giovani, nuovi, determinati. Alcuni di loro, come Lacava e Chirico, hanno fatto parte del giovanile del nostro partito. È stata una scelta che ha premiato, all’interno di una sfida complessa”.

Per il capogruppo azzurro si tratta di una “soddisfazione doppia”, legata alla volontà politica di Forza Italia di costruire una nuova classe dirigente per Reggio Calabria.

La visione turistica per Reggio

Tra le priorità della nuova stagione amministrativa, Milia indica anche il rilancio dell’immagine della città.

“Dal punto di vista del brand, investire sugli eventi sarà fondamentale. Il Vinitaly sarà il primo grande evento della nuova amministrazione, che vedrà Reggio Calabria con migliaia di turisti. Bisognerà creare la domanda, fattore fondamentale per far crescere l’economia e il settore”.

Secondo Milia, Comune e Città Metropolitana dovranno muoversi dentro una strategia più ampia.

“Comune e Città Metropolitana potranno inserirsi nel filone di ‘Calabria Straordinaria’ della Regione Calabria, il Governo Occhiuto sta facendo un grandissimo lavoro in questi anni. La nostra città, guidata da un sindaco del calibro di Cannizzaro, ha tutte le carte in regola per rilanciarsi dal punto di vista del marketing e della visione turistica”.