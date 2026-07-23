Serie D, adesso è ufficiale: il reggino Pasquale Lo Giudice è il nuovo Ds del Trapani

Il Trapani, attraverso un comunicato, ha ufficializzato Pasquale Lo Giudice come nuovo Ds della società. La notizia l’avevamo anticipata da tempo, ricordando che il dirigente reggino, era una delle figure individuate anche da Matt Rizzetta, nel corso della trattativa per l’acquisizione della Reggina.

Il comunicato ufficiale

“FC Trapani 1905 è lieto di annunciare ufficialmente di aver affidato l’incarico di Direttore Sportivo del club al signor Pasquale Lo Giudice per la stagione sportiva 2026/2027.

Dirigente di grande esperienza e profondo conoscitore del calcio nazionale, Lo Giudice vanta nel suo curriculum tappe fondamentali in piazze di primo livello come Catania, Catanzaro, Messina e Juve Stabia. Il nuovo direttore sportivo assume la piena guida dell’area tecnica granata, mettendosi subito al lavoro per la costruzione della rosa che affronterà il prossimo campionato di Serie D.

A Pasquale Lo Giudice va il più caloroso benvenuto da parte del Presidente Valerio Antonini e di tutta la Società, unito all’augurio di un lavoro proficuo e ricco di successi. La conferenza stampa ufficiale di presentazione ai media e ai tifosi sarà comunicata nei prossimi giorni”.