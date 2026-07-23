Pellaro ricorda Otello Profazio a 3 anni dalla scomparsa

Mimmo Cavallaro renderà omaggio all'amico con la sua voce e chitarra battente. Appuntamento questa sera

Giovedì 23 Luglio alle ore 19:30 presso la Piazza Vittorio Veneto a Pellaro, che per l’occasione si trasformerà in un agorà, che ospiterà l’importante evento realizzato per celebrare la memoria del nostro famoso concittadino pellarese “Mastru Cantaturi” il caro amico Otello Profazio. A 3 anni dalla sua dipartita faremo memoria assieme alla comunità. Durante l’evento sarà presente il figlio Ermanno Profazio che accompagnato dal chitarrista Saverio Viglianisi, attraverso video, musica e canti celebreranno Otello.

Ospite durante la serata l’artista Alessandro Allegra attraverso una performance pittorica dal vivo farà vedere come nasce un quadro. Confermata la partecipazione fra gli ospiti del famoso cantautore Mimmo Cavallaro che renderà omaggio all’amico Otello Profazio, con la sua voce e chitarra battente, con la canzone “l’Armacera”.