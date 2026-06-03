Reggina: se il club passa a Rizzetta, si partirebbe da due figure importanti per i ruoli di DT e DS

La trattativa per il passaggio di proprietà della Reggina dovrebbe arrivare a breve alla conclusione. Il condizionale, in una vicenda così lunga, resta obbligatorio. Salvo clamorosi ribaltoni o ripensamenti dell’ultima ora, l’operazione dovrebbe consegnare il club amaranto a Matt Rizzetta.

In queste settimane abbiamo più volte sottolineato un aspetto: la necessità di arrivare il prima possibile alla chiusura per consentire alla nuova proprietà di avviare la programmazione. Il tempo, soprattutto nel calcio, non è un dettaglio. Organigramma, mercato, scelta dell’allenatore e costruzione della squadra richiedono decisioni rapide.

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C’è però anche un’altra ipotesi mista a speranza, già raccontata nei giorni scorsi. E cioè che, in attesa del definitivo passaggio di proprietà, si stia lavorando sottotraccia per farsi trovare pronti nel momento della fumata bianca. E quindi se l’operazione dovesse chiudersi con l’ingresso di Matt Rizzetta, sarebbero già stati individuati due profili ritenuti fondamentali per la costruzione della nuova Reggina.

Fracchiolla non Ds, ma Direttore Tecnico

Diversamente da quanto si è letto negli ultimi giorni, Domenico Fracchiolla non dovrebbe ricoprire il ruolo di direttore sportivo. Per lui, secondo le indiscrezioni raccolte, si profilerebbe invece l’incarico di Direttore Tecnico. Una figura centrale, chiamata a dare indirizzo e struttura al nuovo progetto sportivo amaranto.

Per la casella di direttore sportivo, invece, il nome sul tavolo sarebbe quello del reggino Pasquale Lo Giudice. Profilo di grande esperienza, Lo Giudice ha lavorato in diverse società e ha ottenuto soddisfazioni importanti in categorie superiori. In Serie D, unica esperienza con la Cavese, con la quale ha conquistato la promozione in Serie C con quattro giornate di anticipo.

Un eventuale arrivo in amaranto rappresenterebbe un colpo di assoluto rilievo. Non solo per il curriculum, ma anche per la conoscenza dell’ambiente e della categoria.

Reggina, adesso serve la chiusura

Tutto, però, resta legato alla conclusione della trattativa. La Reggina ha bisogno di certezze e di tempi rapidi. La nuova stagione va costruita adesso, senza altri rinvii. Se il passaggio a Matt Rizzetta, come sembra dovesse concretizzarsi, le prime mosse sembrano già delineate. Fracchiolla e Lo Giudice potrebbero essere i due uomini da cui far ripartire il nuovo corso amaranto.