Flash cessione Reggina: spunta la possibilità di un nuovo rinvio?

Vi avevamo indicato quella di oggi come la giornata della possibile fumata bianca, quella della firma del preliminare di vendita della Reggina, primo passaggio formale verso il successivo closing. La trattativa con Matt Rizzetta va avanti ormai da settimane. Una vicenda lunga, seguita con grande attenzione dalla tifoseria amaranto, in attesa di capire se e quando il club passerà realmente nelle mani dell’imprenditore italo-americano.

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Il post di Rizzetta e l’attesa per la firma

Nella giornata di ieri, lo stesso Rizzetta aveva pubblicato un post sui social dal significato piuttosto chiaro. Un messaggio che molti hanno letto come un ulteriore segnale positivo sul buon esito dell’operazione. Da qui l’attesa per la giornata odierna, considerata come quella utile per arrivare alla sottoscrizione del preliminare. Un passaggio importante, anche se non ancora definitivo, perché il vero trasferimento delle quote arriverebbe solo in un secondo momento, con il closing.

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Spunta la possibilità di un nuovo rinvio

Nelle ultime ore, però, è emersa una ulteriore indiscrezione. La firma potrebbe slittare ancora di qualche giorno. Nulla di definitivo, almeno per il momento, ma l’ipotesi di un nuovo rinvio inizia inevitabilmente a pesare su una trattativa già abbastanza lunga. Un eventuale ulteriore posticipo, infatti, rischierebbe di alimentare il clima di incertezza attorno al futuro della Reggina. Soprattutto perché la nuova stagione sportiva si avvicina e la programmazione non può restare ferma troppo a lungo.

Ore decisive per la Reggina

A breve si capirà se l’indiscrezione sul rinvio troverà conferma o se, invece, si potrà procedere già oggi con la firma del preliminare. La tifoseria amaranto resta in attesa. La speranza è che si possa arrivare presto a un punto fermo, dopo settimane di trattative, segnali, attese e continui aggiornamenti. Perché nuovi slittamenti, a questo punto, darebbero sempre più alla vicenda i contorni di una telenovela infinita.