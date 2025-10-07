Giornate Europee del Patrimonio: il Comune di Reggio aderisce aprendo due siti archeologici

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio 2025, che si svolgeranno sabato 27 e domenica 28 settembre, il Settore Cultura del Comune di Reggio Calabria -in collaborazione con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Reggio Calabria e la provincia di Vibo Valentia– aderisce e partecipa all’iniziativa aprendo al pubblico due siti di grande valore storico ed archeologico: l’Ipogeo di Piazza Italia e l’Odeion di via XXIV Maggio.

I siti saranno visitabili sabato 27 settembre dalle ore 9:00 alle 13:00 e dalle ore 18:00 alle 21:00; domenica 28 settembre dalle ore 9:00 alle 13:00 e dalle ore 18:00 alle 21:00.

Un significativo evento in programma è previsto sabato 27 settembre alle ore 18:30 presso l’Odeion (in via XXIV Maggio 14 all’interno del cortile dell’IIS 181) dove si terrà “Lettura al Buio”: un’attività sensoriale organizzata in collaborazione con ANPVI – Associazione Nazionale Privi della Vista ed Ipovedenti sezione provinciale di Reggio Calabria.

L’incontro prevede la lettura di brani liberamente tratti da “Il Piccolo Principe” di Antoine de Saint-Exupéry, interpretati dalla voce di Maria Caterina Meduri.

L’iniziativa è ad ingresso libero e vuole offrire al pubblico un’esperienza immersiva e coinvolgente, capace di stimolare l’immaginazione e la sensibilità attraverso un approccio nuovo e accessibile.