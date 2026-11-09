City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ABBONATI ACCEDI
In Evidenza
17 Dicembre 2026

Reggio, riprogrammato il concerto di Gigi D’Alessio al Palacalafiore

17 Dicembre 2026

ore 00:00

evento gratuito

Ticket Service Calabria

Gigi D'alessio

Si comunica che il concerto di Gigi D’Alessio, previsto per giorno 4 dicembre 2026 al Palacalafiore di Reggio Calabria, è stato riprogrammato il 17 dicembre 2026, essendosi creata la necessità di dare spazio all’allestimento, nella stessa location, del grande evento sportivo internazionale delle Next Gen ATP Finals.

Grazie alla determinazione del Sindaco di Reggio Calabria, Francesco Cannizzaro, ed al lavoro sinergico dell’intera Amministrazione, è stata individuata una soluzione che consentirà di mantenere il concerto (già sold-out) nel palinsesto delle festività natalizie, garantendo così lo svolgimento di entrambi gli eventi nella città di Reggio Calabria.

La città si prepara così ad accogliere due grandi appuntamenti, destinati a rappresentare altrettanti momenti di grande richiamo e partecipazione.

Locandina del concerto di Gigi D’Alessio al PalaCalafiore di Reggio Calabria il 17 dicembre, con il cantante a braccia aperte sul palco

Reggio e i grandi eventi

Reggio Calabria è pronta ad accogliere eventi di respiro nazionale e internazionale, in ogni ambito: dallo sport alla musica, dall’enogastronomia alla cultura. La visione è chiara: far conoscere la nostra città al mondo, valorizzandone le bellezze, le potenzialità e le eccellenze, con l’obiettivo di affermarla come una destinazione turistica attrattiva 365 giorni all’anno.

Leggi anche

Si precisa che i biglietti precedentemente acquistati per la data del 4 dicembre, rimangono validi per la data del 17 dicembre. Per coloro i quali non potessero partecipare alla nuova data, è possibile richiedere il rimborso su https://www.rimborsi.ticketone.it/ entro e non oltre il 9 Dicembre 2026.

Info Ticket Service Calabria www.ticketservicecalabria.it

Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie

PalacalafioreReggio Calabria Eventi

Altri eventi

15 Novembre 2026
'È tutta colpa di Cavour': Santo Palumbo in scena al cine teatro Odeon
21 Novembre 2026
Reggio, al cine teatro Odeon arriva 'Il fantasma dell'Opera'
22 Novembre 2026
Tutto Brunori, appuntamento anche a Reggio: 'Secondo voi poteva mancare la Calabria?'

Teatro Francesco Cilea, REGGIO DI CALABRIA
23 Novembre 2026
Reggio, al Teatro Cilea Mario Biondi celebra 20 anni di 'This Is What You Are'

Teatro Francesco Cilea, REGGIO DI CALABRIA
15 Aprile - 17 Aprile 2027
Reggio, al Cilea in scena “Frida Opera Musical"
3 Luglio 2027
I Pinguini Tattici Nucleari tornano negli stadi: tappa a Messina nel 2027
Segui CityNow su Google
Preferiti Discover News

Non hai ancora scaricato
la nuova App di CityNow?