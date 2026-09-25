Next Gen ATP Finals 2026: al via la vendita dei biglietti. Ci sono anche delle agevolazioni

Reggio Calabria si prepara ad accogliere le nuove stelle del tennis mondiale. Oggi, venerdì 25 settembre, alle ore 12, prenderà il via attraverso il sito ufficiale la vendita online dei biglietti per le Next Gen ATP Finals 2026, in programma al PalaCalafiore dal 9 al 13 dicembre.

Sarà un appuntamento di grande rilievo per il movimento tennistico italiano: per la prima volta le Next Gen ATP Finals si disputeranno a Reggio Calabria, che per cinque giorni sarà al centro dell’attenzione internazionale ospitando il torneo che mette a confronto i migliori giovani talenti del circuito ATP.

Particolare attenzione è stata riservata ai tesserati della Federazione Italiana Tennis e Padel, ai quali sono state dedicate condizioni agevolate per assistere alle sessioni del torneo.

Per i tesserati FITP Atleti e Gold, sia agonisti sia non agonisti, è previsto uno sconto del 20% sul prezzo dei biglietti, mentre per i tesserati eSport lo sconto sarà del 5%.

Le agevolazioni aumentano ulteriormente per i tesserati FITP titolari di un conto SportPay: in questo caso lo sconto sarà del 30% per Atleti e Gold e del 10% per gli eSport.

Ogni acquirente potrà acquistare un biglietto per sessione, fino a un massimo di due sessioni, oppure scegliere la formula dell’abbonamento.

Le Next Gen ATP Finals rappresentano uno degli appuntamenti più importanti nel calendario internazionale dedicati ai giovani protagonisti del tennis, offrendo al pubblico l’opportunità di vedere da vicino i campioni destinati a diventare i protagonisti del circuito ATP dei prossimi anni.