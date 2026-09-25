Reggina-Nuova Igea: da una parte convinzione e provocazione, dall’altra lavoro e silenzio

Ci sarà il pubblico delle grandi occasioni domenica pomeriggio al Granillo per il big match tra Reggina e Nuova Igea Virtus. La prevendita continua a procedere a ritmo sostenuto e alcuni settori dello stadio risultano già sold out, a conferma della grande attesa che accompagna la sfida. Una partita tutt’altro che semplice per gli amaranto, chiamati ad affrontare una formazione costruita per disputare un campionato di vertice e che si presenterà a Reggio Calabria con ambizioni importanti.

Ad aumentare ulteriormente l’attesa hanno contribuito anche alcune dichiarazioni del presidente della Nuova Igea Bonina.

Il patron giallorosso ha parlato apertamente della possibilità di conquistare il successo al Granillo, arrivando ad anticipare anche quelli che, secondo lui, potrebbero essere i titoli dei giornali del giorno successivo alla partita. Parole che non sono passate inosservate e che hanno provocato diverse reazioni tra i tifosi reggini.

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In casa Reggina, invece, si continua a lavorare senza proclami. La squadra di Marchionni è consapevole della propria forza già evidenziata nelle prime giornate di campionato, ma mantiene prudenza e concentrazione in vista di un avversario considerato tra i più attrezzati del girone. Acquadro e compagni preparano quindi la sfida puntando sulle caratteristiche mostrate fino a questo momento: rispetto dell’avversario, qualità, carattere, intensità, attenzione ai dettagli e consapevolezza dei propri mezzi.

Intanto il Granillo si prepara a vestirsi a festa. La prevendita corre e, con ancora qualche giorno a disposizione, tutto lascia pensare a una cornice di pubblico importante per una delle partite più attese di questo avvio di stagione.