Aeroporto di Reggio, Ryanair prepara l’estate 2027: tornano 3 internazionali

Il futuro dell’aeroporto di Reggio Calabria passa dalla prossima stagione estiva.

Mentre la winter 2026/2027 segna una forte riduzione dei collegamenti internazionali, con la quasi totalità delle rotte estere sospese ed un incremento di quelle domestiche, Ryanair ha iniziato a programmare l’operativo per la summer 2027.

La compagnia aerea low cost irlandese ha infatti iniziato a caricare i collegamenti in partenza e arrivo dallo scalo dello Stretto per il periodo compreso tra la fine di marzo e la fine di ottobre 2027. Un quadro che, seppur ancora in fase di definizione, restituisce una maggiore apertura internazionale rispetto alla stagione invernale, con il ritorno di alcune destinazioni strategiche.

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Da Reggio Calabria tornano Londra, Parigi e Katowice

La principale novità riguarda proprio il ritorno dei collegamenti internazionali. Oltre a Barcellona El Prat, unica tratta estera confermata anche durante la stagione invernale, nella Summer 2027 torneranno tre rotte già operate in passato.

Ryanair prevede il collegamento con:

Londra Stansted , con due frequenze settimanali (mercoledì e sabato);

, con due frequenze settimanali (mercoledì e sabato); Parigi Beauvais , con due frequenze settimanali (mercoledì e sabato);

, con due frequenze settimanali (mercoledì e sabato); Katowice, con due frequenze settimanali (giovedì e domenica).

Confermata anche Barcellona El Prat, operativa cinque giorni alla settimana (dal lunedì al venerdì).

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Il quadro completo delle rotte Ryanair dalla Calabria dello Stretto

Per la stagione estiva 2027, oltre ai collegamenti internazionali, Ryanair ha programmato un’ampia rete di collegamenti nazionali.

Da Reggio Calabria saranno disponibili:

Milano Bergamo , giornaliero;

, giornaliero; Milano Malpensa , giornaliero con doppia frequenza il martedì, mercoledì, venerdì e domenica;

, giornaliero con doppia frequenza il martedì, mercoledì, venerdì e domenica; Torino , giornaliero;

, giornaliero; Bologna , quattro frequenze settimanali (lunedì, martedì, giovedì e sabato);

, quattro frequenze settimanali (lunedì, martedì, giovedì e sabato); Parma , tre frequenze settimanali (martedì, venerdì e domenica);

, tre frequenze settimanali (martedì, venerdì e domenica); Pisa , tre frequenze settimanali (martedì, giovedì e domenica);

, tre frequenze settimanali (martedì, giovedì e domenica); Venezia Marco Polo, quattro frequenze settimanali (lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì).

Un’offerta che, se confermata nei prossimi mesi, restituirebbe allo scalo reggino una dimensione più vicina a quella costruita dopo l’ingresso di Ryanair, con un mix di collegamenti nazionali e internazionali.

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La sfida per consolidare il traffico internazionale

Il caricamento dell’operativo estivo (i voli non sono ancora tutti disponibili per l’acquisto ndr.), rappresenta un primo quadro della programmazione Ryanair per il prossimo anno. Il Tito Minniti, dunque, dopo settimane di incertezza e polemiche, con la bella stagione potrà tornare ad usufruire di alcuni di quei collegamenti che negli ultimi anni hanno rappresentato un punto di riferimento per viaggiatori, studenti e comunità calabresi residenti all’estero.

La vera sfida per l’Aeroporto dello Stretto sarà trasformare questi collegamenti in una presenza stabile e strutturale, capace di garantire continuità al traffico internazionale anche oltre i mesi di maggiore domanda.

Fonte: AeroportiCalabria.com